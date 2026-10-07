Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje, nakon što je na ulice izašlo između 256.000 i 450.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i obrazovnih sindikata.

Na sastanku u Jelisejskoj palati, kako je najavljeno, trebalo bi da učestvuju premijer Sebastijan Lekorni, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez i ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefrej, javlja BFMTV.

Ministarstvo unutrašnjih poslova procenilo je da je na protestima širom Francuske učestvovalo 256.000 ljudi, od kojih 56.000 u Parizu, dok obrazovni sindikati navode brojku od oko 450.000 demonstranata.

Sindikati su se danas pridružili srednjoškolcima i studentima na nacionalnom danu protesta, koji su održani u Parizu i drugim velikim gradovima, uključujući Lion, Lil, Marsej, Tuluz, Bordo, Ren i Strazbur.

1/16 Vidi galeriju Francuska protesti srednje škole Foto: Printskrin, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP, Jean-Francois Badias/AP

Protestima su se pridružili i nastavnici i roditelji, a neki od njih pokušali su da zaštite mlade demonstrante od snaga bezbednosti.

Protesti mladih, koji zahtevaju bolje uslove u školama, počeli su prošlog meseca i prerasli u jedne od najvećih demonstracija u Francuskoj poslednjih godina.

Sindikat nastavnika srednjih škola USL saopštio je da je širom zemlje blokirano ili zatvoreno oko 1.800 srednjih škola iz bezbednosnih razloga, dok je Ministarstvo obrazovanja navelo da je nastava potpuno ili delimično obustavljena u 891 srednjoj školi.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je danas uhapšeno 488 ljudi.

Od početka protesta privedeno je ukupno 5.060 osoba, od kojih su 87 odsto maloletnici, prema podacima Ministarstva pravde objavljenim u ponedeljak uveče.