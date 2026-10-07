Dve nove vakcine protiv kuge pokazale su 100% efikasnost u zaštiti miševa od smrtonosne infekcije bakterijom Yersinia pestis

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Ruske vlasti negirale su u utorak da su uvele mere za suzbijanje kuge, nakon što su se pojavile informacije da je laboratorijska tehničarka navodno preminula od te bolesti, dok je Vašington pozvao Moskvu da pokaže "transparentnost" u vezi sa ovom situacijom.

Prošle nedelje navodno je preminula zaposlena u institutu za suzbijanje kuge u Irkutskoj oblasti, u Sibiru, nakon što se navodno zarazila plućnom kugom. Međutim, prema navodima vlasti, uzrok smrti nije potvrđen, prenosi AFP.

Ruska sanitarna služba Rospotrebnadzor demantovala je tvrdnje koje su se pojavile u dokumentu objavljenom na internetu, prema kojima su uvedene posebne mere.

"Želimo da razjasnimo da dokument i informacije o kojima je reč ne potiču iz zvaničnih izvora i nisu istiniti", saopštila je agencija na Telegramu.

"Takve odluke u ovom trenutku nisu donete", naveli su predstavnici agencije, ističući da je epidemiološka situacija u regionu stabilna.

Nema razloga za strah od pandemije jer kuge ima svake godine po nekoliko stotina do hiljada slučajeva u svetu ,kaže dr Nožić Foto: Shutterstock

Ruski list "People Of Baikal" objavio je u petak da je laboratorijska tehničarka Darja Šipilova, 28-godišnjakinja koja je navodno preminula, možda zaražena plućnom kugom iz razbijene epruvete.

I drugi mediji izvestili su o mogućoj vezi između njene smrti i laboratorijskog incidenta koji se dogodio u toj ustanovi.

Prema navodima pomenutog lista, do 200 ljudi koji su mogli da dođu u kontakt sa mladom ženom bilo je u karantinu.

Međutim, ruski zvaničnici naveli su da analize nakon smrti nisu pokazale prisustvo bolesti.

Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev rekao je u ponedeljak da je inspekcija koju je sprovela nadležna služba Rospotrebnadzor utvrdila da je žena preminula od upale pluća, dok je uzrok smrti "neutvrđen".

"U biološkim uzorcima uzetim od mlade žene nisu pronađeni mikroorganizmi povezani sa njenim profesionalnim radom", rekao je Kobzev.

On je dodao da od trenutka smrti žene "nije bilo novih slučajeva zaposlenih u institutu za suzbijanje kuge koji su zatražili medicinsku pomoć".

"Početna procena rizika koju je SZO sprovela na osnovu dostupnih informacija ukazuje na to da je rizik za Irkutsk umeren do nizak", rekao je portparol SZO Kristijan Lindmajer na konferenciji za novinare u Ženevi.

On je rekao da je rizik nizak za Rusiju u celini, a veoma nizak za ostatak Evrope.

Prema mišljenju zdravstvenih stručnjaka, rizik od širenja bolesti u velikim razmerama, izvan kruga osoba koje su bile u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom, mali je.

BAKTERIJSKA BOLEST

Kuga je bakterijska bolest koja se može javiti u više oblika, uključujući plućnu kugu, koja je najzarazniji oblik i može se preneti putem disajnih puteva. Bubonska kuga prenosi se preko zaraženih buva.

Plućna kuga, koja izaziva respiratornu insuficijenciju, može biti smrtonosna ako se ne leči na vreme, navodi Svetska zdravstvena organizacija.

Infekcija se može preneti kapljicama iz disajnih puteva kada zaražena osoba kašlje, ali Vortman je precizirao da je za prenos uglavnom potreban blizak kontakt licem u lice, jer se kapljice ne šire na velike udaljenosti.