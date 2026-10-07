KIJEV GOREO PRED PUTINOV 74. ROĐENDAN! Prvo dronovi, pa balističke i krstareće rakete u dva talasa! "Najmanje 12 eksplozija, prilično je glasno u centru grada!"
Najmanje dve osobe su poginule u masovnom napadu Rusije raketama i dronovima na Kijev tokom protekle noći, poklopilo sa 74. rođendanom ruskog predsednika Vladimira Putina.
To je objavio Kijev indipendent, a drugi ukrajinski mediji preciziraju da je Rusija uz bespilotne letelice na mlazni pogon u ovom napadu koristila veliki broj balističkih i krstarećih raketa.
Vojna uprava grada Kijeva izvestila je da su poginule osobe iz Darnickog okruga prestonice.
Višestruke eksplozije su se prvi put čule u Kijevu oko 3,15 sati noćas po lokalnom vremenu.
"Bombarderi Tu-95 se približavaju granici"
Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je ranije upozorilo da se nekoliko ruskih bombardera Tu-95 približava granici.
- Rakete padaju jedna za drugom. Najmanje 10-12 eksplozija koliko ja mogu da izbrojim. Prilično je glasno u centru grada - opisao je napad Tim Zadorožni, novinar Kijev indipendenta.
Drugi novinari ovog medija zabeležili su napade oko kijevskog okruga Podil, nakon čega su se plamen i dim nadvili nad prestonicom.
Eksplozije su se ponovo čule dva sata kasnije u 5.15 sati jutros usred drugog talasa raketnih napada.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je da je napadnuto "nestambeno područje" u okrugu Obolon, dok su skladišni objekti pogođeni u okrugu Podil.
Ostaci rakete su goreli u Ševčenkivskom okrugu, dok se u okrugu Darnicki zapalila garaža.
Prvi ruski dronovi su krenuli ka prestonici Ukrajine u 21 sat sinoć po lokalnom vremenu, a ubrzo nakon toga je u gradu objavljeno upozorenje na vazdušni napad, koje je trajalo do 21.58 časova.
Na drugim lokacijama u Ukrajini ruska raketa je oštetila stambenu zgradu u opštini Kremenčuk u Poltavskoj oblasti.
U gradu Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, saobraćajna infrastruktura je oštećena u velikom ruskom napadu.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je juče pozvao građane da ozbiljno shvate upozorenja o vazdušnim napadima i poručio da Rusija priprema napad velikih razmera na Ukrajinu, pozivajući se na nedavne obaveštajne podatke.
- Molim vas, molim vas, čuvajte se. Molim vas, reagujte na uzbunu o opasnosti od raketa - naveo je on.
Najnoviji napad velikih razmera dogodio se uoči Putinovog 74. rođendana koji ruski predsednik slavi danas.
Prema podacima Svetske banke od 2024, prosečan životni vek muškaraca u Rusiji je 68 godina.
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N.V.)