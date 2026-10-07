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Najmanje dve osobe su poginule u masovnom napadu Rusije raketama i dronovima na Kijev tokom protekle noći, poklopilo sa 74. rođendanom ruskog predsednika Vladimira Putina.

To je objavio Kijev indipendent, a drugi ukrajinski mediji preciziraju da je Rusija uz bespilotne letelice na mlazni pogon u ovom napadu koristila veliki broj balističkih i krstarećih raketa.

Vojna uprava grada Kijeva izvestila je da su poginule osobe iz Darnickog okruga prestonice.

Višestruke eksplozije su se prvi put čule u Kijevu oko 3,15 sati noćas po lokalnom vremenu.

Veliki ruski napad dronovima i raketama na Kijev uoči 74. Putinovog rođendana Foto: screenshot X

"Bombarderi Tu-95 se približavaju granici"

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je ranije upozorilo da se nekoliko ruskih bombardera Tu-95 približava granici.

- Rakete padaju jedna za drugom. Najmanje 10-12 eksplozija koliko ja mogu da izbrojim. Prilično je glasno u centru grada - opisao je napad Tim Zadorožni, novinar Kijev indipendenta.

Drugi novinari ovog medija zabeležili su napade oko kijevskog okruga Podil, nakon čega su se plamen i dim nadvili nad prestonicom.

Eksplozije su se ponovo čule dva sata kasnije u 5.15 sati jutros usred drugog talasa raketnih napada.

Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je da je napadnuto "nestambeno područje" u okrugu Obolon, dok su skladišni objekti pogođeni u okrugu Podil.

Ostaci rakete su goreli u Ševčenkivskom okrugu, dok se u okrugu Darnicki zapalila garaža.

Prvi ruski dronovi su krenuli ka prestonici Ukrajine u 21 sat sinoć po lokalnom vremenu, a ubrzo nakon toga je u gradu objavljeno upozorenje na vazdušni napad, koje je trajalo do 21.58 časova.

Na drugim lokacijama u Ukrajini ruska raketa je oštetila stambenu zgradu u opštini Kremenčuk u Poltavskoj oblasti.

U gradu Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, saobraćajna infrastruktura je oštećena u velikom ruskom napadu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je juče pozvao građane da ozbiljno shvate upozorenja o vazdušnim napadima i poručio da Rusija priprema napad velikih razmera na Ukrajinu, pozivajući se na nedavne obaveštajne podatke.

- Molim vas, molim vas, čuvajte se. Molim vas, reagujte na uzbunu o opasnosti od raketa - naveo je on.

Najnoviji napad velikih razmera dogodio se uoči Putinovog 74. rođendana koji ruski predsednik slavi danas.

Prema podacima Svetske banke od 2024, prosečan životni vek muškaraca u Rusiji je 68 godina.

(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N.V.)

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