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Naftni tanker pod zastavom Liberije zapalio se u utorak uveče u blizini ruskog crnomorskog letovališta Soči, nakon nečega što su ruske vlasti opisale kao napad pomorskog drona, uzrokujući plamen i gust crni dim iznad obale, a ovaj napad dogodio se uoči 74. rođendana ruskog predsednika Vladimira Putina.

Rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je tanker "Aframaks Rio" pogođen na moru i da sirova nafta gori u Crnom moru.

1/5 Vidi galeriju Pogođen naftni tanker kod Sočija, gust dim se diže iznad ruskog letovališta Foto: screenshot X

Sva 23 člana posade, državljani Indije, spasena su bez povreda. Vatrogasci su se u početku mučili da priđu brodu zbog siline požara.

Video-snimci i fotografije koji kruže ruskim društvenim mrežama prikazuju jarko narandžasti plamen na moru i visoki stub crnog dima vidljiv iz Sočija.

Požar je bio toliko jak da je onemogućio vatrogascima da mu odmah pristupe, preneo je AFP.

Zatvorene plaže dok se dim širi

Vlasti su ograničile pristup plažama i delovima obale dok se dim sa zapaljenog tankera širio prema Sočiju.

Požar je bio vidljiv iz celog letovališta, dok su službe za vanredne situacije nadgledale brod i okolne vode.

Ovaj incident doveo je eskalirajući pomorski sukob na Crnom moru direktno do južne obale Rusije, gde su transportna i energetska infrastruktura sve češće pod pretnjom.

Tanker na ukrajinskoj listi sankcija

Ukrajina je identifikovala "Aframaks Rio" kao deo takozvane ruske flote u senci – mreže tankera koji se koriste za održavanje izvoza ruske nafte uprkos zapadnim sankcijama, ograničenjima cena i drugim restrikcijama uvedenim nakon sveobuhvatne invazije Moskve.