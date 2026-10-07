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Evropska komisija je saopštila da je danas isplatila 1,24 milijarde evra u okviru odbrambenog dela Zajma za podršku Ukrajini koji ukupno iznosi 90 milijardi evra. Danas isplaćen novac je za dronove, presretače dronova, municiju za dronove i rakete ukrajinske proizvodnje.

"Današnja isplata će pomoći da se ojača ukrajinska vojna industriija i ukrajinska sposobnost da se brani i da štiti narod i infrastrukturu", rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u saopštenju dok, kako je kazala, "Rusija nastavlja namernu strategiju terorisanja, pokušavajući da život Ukrajinaca postane nepodnošljiv".

1/23 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Zajam za podršku Ukrajini od 90 milijardi evra se sastoji od 60 milijardi za odbranu i 30 miljardi finansijske pomoći njenom budžetu ove i iduće godine.

Za ovu godinu je planirana isplata 28,3 milijardi evra za vojne namene, a isplate će se nastaviti narednih nedelja, navodi se u saopštenju.

Uz to je do kraja ove godine Ukrajini na raspolaganju još 32,5 milijardi evra. Od toga je 28,1 milijarda iz Zajma za podršku Ukrajini koja se sastoji od 15,4 milijardi evra za ukrajinsku vojnu industriju i 12,7 milijardi podrške budžetu.

Pored toga su, na osnovu prvobitnog instrumenta za Ukrajinu za ovu godinu, Kijevu na raspolaganju 4,4 milijarde evra budžetske podrške što za ovu godinu, uz novac od Zajma - znači više od 17 milijardi evra samo za budžetsku podršku. Isplata zavisi od ispunjenja dogovorenih uslova iz Plana za Ukrajinu i Memoranduma o razumevanju.

Evropska komisija navodi da su EU i njene članice od 2022. godine dale Ukrajini 228,7 milijardi evra ukupne podrške, uključujući 3,8 milijardi evra od prinosa od sredstava blokirane ruske imovine.