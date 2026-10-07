Slušaj vest

Francuska je suspendovala upotrebu šok-bombi u policijskom delovanju tokom učeničkih protesta koji su zahvatili zemlju, nakon što je početkom ove nedelje jednom 15-godišnjaku razneta šaka.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da je zatražio pauzu dok se ne "razjasne" činjenice o incidentu koji se dogodio u ponedeljak u Lansu, pri čemu demonstranti i zvaničnici nude oprečne izveštaje.

Nekoliko udruženja žalilo se da policija primenjuje prekomernu silu prema tinejdžerima.

1/8 Vidi galeriju Nastavljaju se protesti u Francuskoj Foto: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia, Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Masovne blokade škola i sukobi na ulicama

Neredi su nastavljeni rano u sredu, pri čemu je više od 500 škola potpuno ili delimično zatvoreno, a premijer Sebastijan Lekornu bi trebalo da se obrati javnosti povodom školskih protesta u večernjem obraćanju.

Ministar prosvete Eduar Žefre, obraćajući se u Nacionalnoj skupštini Francuske, rekao je da su 24 škole "zapaljene ili vandalizovane" do te mere da će biti zatvorene nekoliko nedelja, što pogađa 30.000 učenika.

Stotine hiljada ljudi izašlo je u utorak na ulice zahtevajući bolje uslove u školama, a u nekim gradovima upotrebljeni su suzavac i vodeni topovi.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je uhapšeno 488 osoba, dok je 43 pripadnika snaga bezbednosti povređeno.

Istraga incidenta u Lansu i sporni detalji

Nunez je za francuski radio RTL rekao da je policijski nadzorni organ IGPN otvorio 18 istraga kako bi utvrdio da li su policajci postupali "proporcionalno" tokom demonstracija, koje su se proširile sa srednjoškolaca na njihove roditelje, studente i sindikate.

- Postoji policijska akcija koja otvara pitanja za sve nas u Ministarstvu unutrašnjih poslova; to je ono što se dogodilo u Lansu - rekao je on i potvrdio da se upotreba šok-granata suspenduje "dok se ne razjasne činjenice u vezi sa ovim slučajem".

Šaka dečaka (15) otkinuta je nakon što je takozvana šok-bomba protiv opkoljavanja ispaljena pod nerazjašnjenim okolnostima u blizini Srednje škole "Ogust Beal" u tom severnom gradu blizu Lila.

Vlasti su saopštile da je on podigao granatu koja je potom eksplodirala, ali učenici tvrde da je pogođen direktno nakon što je policajac ispalio granatu.

1/6 Vidi galeriju Eskalirali srednjoškolski protesti u Francuskoj Foto: Jean-Francois Badias/AP

Prema rečima lokalnog prefekta, incident se dogodio kada se policija suočila sa grupom od 200 do 250 učenika koji su bacali kamenje i pirotehniku.

Šok-bomba se smatra nesmrtonosnim oružjem, ali prilikom detonacije izbacuje male gumene kuglice.

- Kada postoji sumnja na prekomernu silu, uvek se pokreću pravosudne istrage - rekao je Nunez, potvrđujući da je vlada "tu da zaštiti srednjoškolce".

Reakcije policijskih sindikata

Nacionalni sekretar policijskog sindikata UNSA izjavio je da je skeptičan u pogledu odluke o obustavi upotrebe šok-granata, rekavši da je zasnovana "na emocijama".

- Imamo posla sa sve nasilnijim ljudima - upozorio je Žan-Pol Naskimento za Frans info, napominjući da bi bez tog oružja za razbijanje mase moglo doći do više sukoba izbliza.

- Tada će možda biti još više povređenih - upozorio je.

1/16 Vidi galeriju Francuska protesti srednje škole Foto: Printskrin, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP, Jean-Francois Badias/AP

Dečak (14) pogođen suzavcem u lice

Zabrinutost je dodatno podstakao i slučaj dečaka (14) koji je prošle nedelje pogođen u lice patronom suzavca. Advokat dečaka rekao je da je on izgubio nekoliko zuba i pretrpeo prelom vilice u incidentu u Sent Oen l'Omonu, severozapadno od Pariza, a protiv jednog policajca je podignuta optužnica.

U odvojenom incidentu, šesnaestogodišnjak je u sredu zadobio tešku povredu šake ispred škole u Strazburu, navodno dok je rukovao vatrometom.

Tužioci su takođe saopštili da je otvorena istraga za pokušaj ubistva nakon što se učenik (17) i demonstrant požalio da mu je policajac "držao glavu pod vodom" dok je pokušavao da ga uhapsi blizu reke u severoistočnom gradu Belforu.

Francuski mediji izveštavaju da je sam dečak optužen za teški napad jer je navodno napao policajca.

Premije optužio stranku Nepokorna Francuska da pokušava da "seje haos"

Premijer je optužio radikalno levu stranku Nepokorna Francuska (LFI) da pokušava da "seje haos" uoči izbora na kojima će se birati naslednik predsednika Emanuela Makrona u aprilu. Lider LFI Žan-Lik Melanšon trenutno je drugi u istraživanjima javnog mnjenja, iza Marin le Pen iz desničarskog Nacionalnog okupljanja.

Nacionalni koordinator LFI Manuel Bompar primetio je da je bilo potrebno da "nekoliko dece bude osakaćeno za ceo život da bi Nunez odustao od upotrebe granata protiv srednjoškolaca", dok je Le Pen rekla da je Makron "uvek na strani napada na policiju".

1/11 Vidi galeriju Žan-Lik Melanšon, lider levičarske stranke Nepokorna Francuska Foto: EPA Andre Pain

Sebastijan Lekornu osudio je nasilje viđeno na nekim od protesta koji su počeli sredinom septembra, napominjući u utorak da je od tada povređeno 215 učenika, 85 članova osoblja i 715 policajaca.

Više od 6.500 ljudi privedeno je ili uhapšeno u tom periodu, prema podacima ministarstva unutrašnjih poslova.

1/18 Vidi galeriju Sebastijan Lekornu Foto: Christophe Ena/AP, IAN LANGSDON / POOL/AFP POOL

Hitni sastanci i najava novih protesta

Emanuel Makron održao je hitan sastanak kasno u utorak sa Lekornuom i drugim ključnim ministrima kako bi pronašli izlaz iz krize, nakon što je na skoro četvrtini svih liceja došlo do poremećaja rada tokom protestnog dana, pri čemu vladini podaci govore o više od 250.000 demonstranata.

Učenički sindikati procenjuju da je broj demonstranata dostigao 450.000 i najavili su četvrti talas protesta za četvrtak u Parizu i drugim gradovima.