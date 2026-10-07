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Francuski ministar prosvete Eduar Žefre izjavio je danas da je od početka protesta srednjoškolaca povređeno 215 učenika i 88 zaposlenih u prosveti, dok su 24 srednje škole pretrpele toliko velika oštećenja da za sada ne mogu ponovo da počnu da rade.

Žefre je to rekao tokom saslušanja pred Odborom za kulturu i obrazovanje francuske Narodne skupštine, gde je govorio o protestima srednjoškolaca i njihovim uslovima školovanja, prenosi televizija BFM.

Od 88 povređenih zaposlenih u prosveti, nešto manje od polovine čine direktori i zamenici direktora škola.

Žefre je rekao da su u velikom broju slučajeva oni bili namerno meta napada, ocenivši da se sa takvim pojavama "nikada ranije nije susretalo".

Prema njegovim rečima, 24 srednje škole su zapaljene ili oštećene do te mere da ne mogu odmah da budu ponovo otvorene, zbog čega je za oko 30.000 učenika trenutno uskraćena nastava u učionicama.

1/16 Vidi galeriju Francuska protesti srednje škole Foto: Printskrin, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP, Jean-Francois Badias/AP

Francuski ministar prosvete je ocenio da to predstavlja ogromnu štetu za njihovo školovanje, dok su u nekoliko stotina škola zabeležena velika oštećenja čija se vrednost za sada procenjuje na najmanje 20 do 30 miliona evra.

Kada je reč o povređenim učenicima, Žefre je naveo da je većina povreda nastala zbog neodgovornog ponašanja ili ispaljivanja pirotehničkih naprava.

"Kada je učenik povređen, bez obzira na okolnosti, to je po prirodi stvari tragedija za njega, njegovu porodicu i obrazovnu zajednicu", rekao je Žefre.

On je ocenio da je nasilje delimično potisnulo zahteve srednjoškolaca iz javnosti i da su se u proteste vrlo brzo uključile ekstremno nasilne grupe koje su napadale ljude i imovinu.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia

Žefre je rekao i da je za samo 24 sata oko 30.000 učenika iznelo svoje zahteve i probleme putem vladine platforme Agora, koja će biti otvorena do 23. oktobra.

Kako je naveo, svi predlozi biće javno dostupni.

Govoreći o zahtevima učenika da se smanji broj časova, Žefre je ocenio da bi to zahtevalo preispitivanje organizacije cele školske godine, uključujući školski prevoz i raspored školskih raspusta.

Francuski srednjoškolci imaju oko 1.200 sati nastave godišnje, dok je prosek u ostalim zemljama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) oko 960 sati.

Protesti francuskih srednjoškolaca počeli su krajem septembra u Kreteju, u predgrađu Pariza, a potom su se proširili širom zemlje, uz zahteve za poboljšanje uslova u školama, veće ulaganje u obrazovanje i rešavanje problema nedostatka nastavnika.