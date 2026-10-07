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Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zatražila je od ruskih vlasti informacije o medijskim izveštajima da još jedan laboratorijski radnik boluje od upale pluća neutvrđenog uzroka.

SZO je zatražila i dodatne podatke kako bi se razjasnio uzrok teške upale pluća i utvrdio patogen koji je doveo do uvođenja mera javnog zdravlja, preneo je Rojters.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Nema slučajeva kuge među kontaktima

Ruska služba za zdravstveni nadzor saopštila je juče da među osobama koje su bile u kontaktu sa laboratorijskim radnikom instituta za proučavanje sibirske kuge, koji je preminuo prošle nedelje, nisu zabeleženi slučajevi kuge.

Laboratorijska radnica u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, na jugoistoku Sibira, preminula je 2. oktobra pod još nerazjašnjenim okolnostima, a kao uzrok smrti navedena je ''upala pluća nepoznate etiologije''.

Navodno polomila epruvetu sa patogenom plućne kuge

Darija Šipilova (28), koja je radila u istraživačkom institutu, polomila je 25. septembra epruvetu sa patogenom plućne kuge, preneli su ranije lokalni mediji.

Šipilova je potom primljena u bolnicu 29. septembra sa simptomima teške upale pluća i preminula je u noći između 1. i 2. oktobra.

Ruske vlasti: Nema dokaza da je bolest povezana sa patogenom

Ruske vlasti saopštile su da nisu pronašle dokaze da je njena bolest bila izazvana nekim od patogena sa kojima je radila i istakle da je situacija pod kontrolom.

Darija Šipilova Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Bolnica u kojoj je radnica lečena stavljena je u karantin, dok je oko 200 osoba koje su bile u kontaktu s njom podvrgnuto strogom medicinskom nadzoru.

Peskov: ''SZO je obaveštena''

Portparol ruskog predsednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) obaveštena o epidemiološkoj situaciji u Irkutskoj oblasti, gde je prošle nedelje laboratorijska radnica preminula od, kako su preneli mediji, plućne kuge.

Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Peskov je, odgovarajući na pitanja novinara o situaciji u toj oblasti, ponovio da se treba oslanjati na saopštenja i informacije ruske Federalne službe za zaštitu prava potrošača i dobrobit ljudi (Rospotrebnadzor).

On je dodao da je Rospotrebnadzor u utorak na svojoj internet stranici objavio dodatne i detaljnije informacije o situaciji.

- Svetska zdravstvena organizacija je potom obaveštena u skladu sa postojećom praksom - rekao je Peskov.

Uvedene protivepidemijske mere

Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev ranije je saopštio da je u Angarskom području otkrivena opasna zarazna bolest, zbog čega je uveden niz protivepidemijskih mera i pojačano praćenje situacije.

Darija Šipilova Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Regionalna vlada održala je vanrednu sednicu sanitarne i protivepidemijske komisije, kojoj je prisustvovala i direktorka Rospotrebnadzora Ana Popova.

Rospotrebnadzor: Nema dokaza o zarazi povezanoj sa poslom

Rospotrebnadzor je, međutim, saopštio da kod zaposlene u Irkutskom institutu za istraživanje kuge, za koju je ranije navedeno da je zaražena, nisu pronađeni mikroorganizmi povezani sa njenim profesionalnim aktivnostima.

Testiranje osoba koje su bile u kontaktu sa njom, takođe, nije pokazalo promene u zdravstvenom stanju povezane sa zaraznom bolešću. Ta služba je naglasila da je sanitarno-epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti stabilna.