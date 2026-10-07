Slušaj vest

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zatražila je od ruskih vlasti informacije o medijskim izveštajima da još jedan laboratorijski radnik boluje od upale pluća neutvrđenog uzroka.

SZO je zatražila i dodatne podatke kako bi se razjasnio uzrok teške upale pluća i utvrdio patogen koji je doveo do uvođenja mera javnog zdravlja, preneo je Rojters.

profimedia-1140684586.jpg
Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Nema slučajeva kuge među kontaktima

Ruska služba za zdravstveni nadzor saopštila je juče da među osobama koje su bile u kontaktu sa laboratorijskim radnikom instituta za proučavanje sibirske kuge, koji je preminuo prošle nedelje, nisu zabeleženi slučajevi kuge.

Laboratorijska radnica u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, na jugoistoku Sibira, preminula je 2. oktobra pod još nerazjašnjenim okolnostima, a kao uzrok smrti navedena je ''upala pluća nepoznate etiologije''.

Navodno polomila epruvetu sa patogenom plućne kuge

Darija Šipilova (28), koja je radila u istraživačkom institutu, polomila je 25. septembra epruvetu sa patogenom plućne kuge, preneli su ranije lokalni mediji.

Šipilova je potom primljena u bolnicu 29. septembra sa simptomima teške upale pluća i preminula je u noći između 1. i 2. oktobra.

Ruske vlasti: Nema dokaza da je bolest povezana sa patogenom

Ruske vlasti saopštile su da nisu pronašle dokaze da je njena bolest bila izazvana nekim od patogena sa kojima je radila i istakle da je situacija pod kontrolom.

profimedia-1140684577.jpg
Darija Šipilova Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

 Bolnica u kojoj je radnica lečena stavljena je u karantin, dok je oko 200 osoba koje su bile u kontaktu s njom podvrgnuto strogom medicinskom nadzoru.

Peskov: ''SZO je obaveštena''

Portparol ruskog predsednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) obaveštena o epidemiološkoj situaciji u Irkutskoj oblasti, gde je prošle nedelje laboratorijska radnica preminula od, kako su preneli mediji, plućne kuge.

12301-ap-alexander-zemlianichenko.jpg
Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Peskov je, odgovarajući na pitanja novinara o situaciji u toj oblasti, ponovio da se treba oslanjati na saopštenja i informacije ruske Federalne službe za zaštitu prava potrošača i dobrobit ljudi (Rospotrebnadzor).

On je dodao da je Rospotrebnadzor u utorak na svojoj internet stranici objavio dodatne i detaljnije informacije o situaciji.

- Svetska zdravstvena organizacija je potom obaveštena u skladu sa postojećom praksom - rekao je Peskov.

Uvedene protivepidemijske mere

Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev ranije je saopštio da je u Angarskom području otkrivena opasna zarazna bolest, zbog čega je uveden niz protivepidemijskih mera i pojačano praćenje situacije.

profimedia-1140922050.jpg
Darija Šipilova Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Regionalna vlada održala je vanrednu sednicu sanitarne i protivepidemijske komisije, kojoj je prisustvovala i direktorka Rospotrebnadzora Ana Popova.

Rospotrebnadzor: Nema dokaza o zarazi povezanoj sa poslom

Rospotrebnadzor je, međutim, saopštio da kod zaposlene u Irkutskom institutu za istraživanje kuge, za koju je ranije navedeno da je zaražena, nisu pronađeni mikroorganizmi povezani sa njenim profesionalnim aktivnostima.

Testiranje osoba koje su bile u kontaktu sa njom, takođe, nije pokazalo promene u zdravstvenom stanju povezane sa zaraznom bolešću. Ta služba je naglasila da je sanitarno-epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti stabilna.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaOGLASILA SE RUSIJA: Nema kuge, nisu uvedene posebne mere za suzbijanje bolesti
vakcina kuga
PlanetaHITAN SASTANAK U BRISELU! Evropa na nogama zbog opasne smrtonosne kuge iz Sibira, danas zaseda Komitet za zdravstvene pretnje
kuga2 copy.jpg
Planeta"AMERIKANCI, NAPUSTITE RUSIJU": Ambasada SAD pozvala državljane da odu iz zemlje pred razgovor Trampa i Putina o smrtonosnoj KUGI u Sibiru
Donald Tramp i Yersinia pestis, bakterija koja izaziva kugu
PlanetaSZO SE OGLASILA O MISTERIOZNOJ SMRTI U INSTITUTU ZA KUGU: Otkrili koliki je rizik od epidemije u Rusiji
kuga2.jpg
PlanetaZABRINUTOST U EU: U sredu razgovori o sumnji na izbijanje plućne kuge u Sibiru
03081403-epa.jpg
Planeta"TI MIKROBI SU POSTALI JAČI I PAMETNIJI, POPUT ARMIJE SU" Tramp o opasnoj smrtonosnoj zarazi koja vreba u Rusiji: "SAD su spremne da pomognu" sa "plućnom kugom"
Donald Tramp i Yersinia pestis, bakterija koja izaziva kugu
PlanetaKUGA SE OSLOBODILA IZ LABORATORIJE? RUSI VERUJU DA ĆE ZIMA DA JE UBIJE! Plućna infekcija se lako prenosi, umrla devojka (28), Amerika traži "tačne informacije"!
kuga2.jpg