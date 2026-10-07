"NEMA KUGE": SZO od Rusije traži informacije o drugom radniku sa upalom pluća, oglasila se Moskva (FOTO)
- Kremlj je saopštio da prati situaciju i da su nadležni u kontaktu sa zdravstvenim službama.
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zatražila je od ruskih vlasti informacije o medijskim izveštajima da još jedan laboratorijski radnik boluje od upale pluća neutvrđenog uzroka.
SZO je zatražila i dodatne podatke kako bi se razjasnio uzrok teške upale pluća i utvrdio patogen koji je doveo do uvođenja mera javnog zdravlja, preneo je Rojters.
Nema slučajeva kuge među kontaktima
Ruska služba za zdravstveni nadzor saopštila je juče da među osobama koje su bile u kontaktu sa laboratorijskim radnikom instituta za proučavanje sibirske kuge, koji je preminuo prošle nedelje, nisu zabeleženi slučajevi kuge.
Laboratorijska radnica u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, na jugoistoku Sibira, preminula je 2. oktobra pod još nerazjašnjenim okolnostima, a kao uzrok smrti navedena je ''upala pluća nepoznate etiologije''.
Navodno polomila epruvetu sa patogenom plućne kuge
Darija Šipilova (28), koja je radila u istraživačkom institutu, polomila je 25. septembra epruvetu sa patogenom plućne kuge, preneli su ranije lokalni mediji.
Šipilova je potom primljena u bolnicu 29. septembra sa simptomima teške upale pluća i preminula je u noći između 1. i 2. oktobra.
Ruske vlasti: Nema dokaza da je bolest povezana sa patogenom
Ruske vlasti saopštile su da nisu pronašle dokaze da je njena bolest bila izazvana nekim od patogena sa kojima je radila i istakle da je situacija pod kontrolom.
Bolnica u kojoj je radnica lečena stavljena je u karantin, dok je oko 200 osoba koje su bile u kontaktu s njom podvrgnuto strogom medicinskom nadzoru.
Peskov: ''SZO je obaveštena''
Portparol ruskog predsednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) obaveštena o epidemiološkoj situaciji u Irkutskoj oblasti, gde je prošle nedelje laboratorijska radnica preminula od, kako su preneli mediji, plućne kuge.
Peskov je, odgovarajući na pitanja novinara o situaciji u toj oblasti, ponovio da se treba oslanjati na saopštenja i informacije ruske Federalne službe za zaštitu prava potrošača i dobrobit ljudi (Rospotrebnadzor).
On je dodao da je Rospotrebnadzor u utorak na svojoj internet stranici objavio dodatne i detaljnije informacije o situaciji.
- Svetska zdravstvena organizacija je potom obaveštena u skladu sa postojećom praksom - rekao je Peskov.
Uvedene protivepidemijske mere
Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev ranije je saopštio da je u Angarskom području otkrivena opasna zarazna bolest, zbog čega je uveden niz protivepidemijskih mera i pojačano praćenje situacije.
Regionalna vlada održala je vanrednu sednicu sanitarne i protivepidemijske komisije, kojoj je prisustvovala i direktorka Rospotrebnadzora Ana Popova.
Rospotrebnadzor: Nema dokaza o zarazi povezanoj sa poslom
Rospotrebnadzor je, međutim, saopštio da kod zaposlene u Irkutskom institutu za istraživanje kuge, za koju je ranije navedeno da je zaražena, nisu pronađeni mikroorganizmi povezani sa njenim profesionalnim aktivnostima.
Testiranje osoba koje su bile u kontaktu sa njom, takođe, nije pokazalo promene u zdravstvenom stanju povezane sa zaraznom bolešću. Ta služba je naglasila da je sanitarno-epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti stabilna.
Kurir.rs/RIA Novosti