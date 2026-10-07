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Stotine studenata izašlo je na ulice Liježa, grada u istočnoj Belgiji, blizu granica sa Nemačkom i Holandijom.

Protesti su delimično izazvani nemirima u obrazovnom sektoru u susednoj Francuskoj, a lokalni mediji izveštavaju da je poslednjih dana uhapšeno 107 ljudi.

Lokalne vlasti nisu odmah potvrdile broj hapšenja, ali je belgijska novinska agencija Belga izvestila da su hapšenja povezana sa zločinima kao što su uništavanje imovine i podmetanje požara.

Studenti protestuju protiv obrazovnog sistema u frankofonom delu Belgije. Kao glavne probleme navode rastuće troškove školarine, prenatrpane učionice i otežan pristup nastavnim materijalima.

Demonstranti su nosili transparente sa porukama: "Situacija je haotična, borimo se za prava!" i "Izabrao sam obrazovanje, a ne Igre gladi!"

Policija blokirala puteve

Nemiri su usledili nakon sukoba između demonstranata i policije u Briselu u junu zbog reformi obrazovanja, uključujući povećanje školarine za većinu studenata u frankofonom delu Belgije sa 835 na 1.194 evra.

Snimci koji kruže društvenim mrežama poslednjih dana prikazuju razbijene izloge i izloge prodavnica, požare i stotine uglavnom mladih demonstranata na ulicama Liježa. Drugi snimci prikazuju policiju kako blokira puteve.

Policija je danas tokom protesta pretraživala studente tražeći oružje. Neki studenti su rekli Rojtersu da su bili u kontaktu sa kolegama u Francuskoj.