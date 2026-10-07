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Kubanski državljanin uhapšen je nakon što su službenici američke Carinske i granične službe otkrili 10 živih ptica pevačica sakrivenih u njegovom donjem vešu na Međunarodnom aerodromu u Majamiju, navodi se u dokumentima saveznih vlasti.

Alberto Hernandez Kastiljo, koji prema izveštaju ima status stalnog legalnog stanovnika SAD, priveden je 4. oktobra nakon što je iz Havane stigao letom 503 kompanije World Atlantic.

Prema krivičnom izveštaju Istraga domovinske bezbednosti (HSI), Hernandez Kastiljo je po dolasku na aerodrom izdvojen radi dodatne kontrole.

Na potpisanom carinskom obrascu označio je odgovor "ne" na sva pitanja o tome da li u Sjedinjene Američke Države unosi životinje ili divlje vrste.

Službenici primetili neobično ispupčenje

Tokom razgovora službenici su, kako se navodi u izveštaju, primetili neobjašnjivo ispupčenje u predelu njegovog struka i karlice, kao i da je delovao nervozno tokom kontrole.

Odveli su ga u privatnu prostoriju kako bi obavili detaljniji pretres.

Tada je otkriveno da je Hernandez Kastiljo u crnim džepovima ušivenim u donji veš sakrio šest plastičnih cevi obmotanih lepljivom trakom, preko čijih otvora je bila postavljena crna mrežica.

Kada su službenici otvorili cevi, unutra su pronašli ukupno 10 živih ptica.

Deset živih ptica pronađeno u plastičnim cevima

Među pronađenim životinjama bilo je osam žutolikih travarki, malih ptica koje se hrane semenkama i žive u Centralnoj i Južnoj Americi i na Karibima, kao i dve plave grosbeak ptice.

Plavi grosbeak je severnoamerička ptica pevačica zaštićena američkim Zakonom o sporazumu o pticama selicama iz 1918. godine, kojim je zabranjen transport zaštićenih vrsta bez odgovarajuće dozvole.

Obe vrste često se krijumčare u Sjedinjene Američke Države, gde se ilegalno prodaju kao kućni ljubimci ili koriste na takmičenjima ptica pevačica.

Kada su ptice pronađene, Hernandez Kastiljo je službenicima rekao da su životinje namenjene za njegovu "ličnu upotrebu".

Nakon toga se, prema izveštaju, pozvao na pravo da se brani ćutanjem.

Preti mu suđenje zbog ilegalnog unošenja ptica

Savezni istražitelji naveli su da Hernandez Kastiljo nije podneo obavezne formulare za prijavu životinja niti je pre unošenja ptica u zemlju dobio potrebnu dozvolu američke Službe za ribu i divlje životinje.

Savezni tužioci predložili su kauciju od 25.000 dolara kako bi Hernandez Kastiljo mogao da bude pušten na slobodu do početka suđenja.