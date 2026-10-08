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Krista Pajk je svesna onoga što joj se dogodilo posle neuspelog pokušaja pogubljenja u Tenesiju pre nedelju dana i istovremeno je ljuta i zbunjena, saopštili su njeni advokati u sredu.

Pajkova je došla svesti oko šest dana nakon što joj je ubrizgana smrtonosna supstanca i "ograničeno govori", rekao je njen advokat.

Advokat Pajkove Rendi Spajvi rekao je da je pred njom dug put do oporavka.

Centar za informacije o smrtnoj kazni navodi da je Pajkova jedina osoba koja je preživela nakon što joj je tokom pogubljenja ubrizgan smrtonosna hemikalija.

Na ročištu u sredu u Nešvilu, advokati Pajkove zatražili su od suda da naredi Ministarstvu za izvršenje kazni Tenesija da sačuva dokaze u ovom slučaju i pruži više informacija o tome šta je pošlo po zlu. Sudija je naredio državi da sačuva "sve što se nalazilo u samoj prostoriji".

Foto: Tennessee Department of Correction, Shutterstock

"Deo problema sa kojim se suočavamo jeste to što je naša klijentkinja sve do juče bila bez svesti, nije mogla da komunicira s advokatima, nije mogla da komunicira sa medicinskim radnicima, a bez njene saglasnosti" ne može da se podnese nova tužba, rekao je sudu Luk Ajnen, federalni javni branilac.

Njen pravni tim je u utorak saopštio da je prognoza za Pajkovu i dalje nejasna i da je, u najmanju ruku, očekuje dug oporavak. Njene ruke su izgorele i dobile plikove nakon pokušaja egzekucije smrtonosnom injekcijom, a ona je lisicama vezana za bolnički krevet, naveli su.

Neuspelo pogubljenje ponovo je usmerilo pažnju na način na koji savezne države sprovode smrtnu kaznu, posebno na upotrebu smrtonosne injekcije.

Advokati Pajkove zatražili su sudski nalog kojim bi zatvorski sistem bio obavezan da sačuva informacije o pokušaju pogubljenja, uključujući brojeve serija pentobarbitala, igle, evidenciju o pogubljenju i druge informacije.

Sudija Suda za kancelarijske sporove Ajšeja Majls nagovestila je da će njen nalog za čuvanje dokaza biti sveobuhvatan, rekavši da država treba da sačuva snimke, iskaze svedoka i imejlove, kao i lekove, špriceve, intravenske linije i druge medicinske predmete.

Foto: Tennessee Department of Correction

Kancelarija glavnog tužioca Tenesija saopštila je da sudski nalog nije potreban. Džon V. Ejers, pomoćnik glavnog tužioca, rekao je da su dokazi iz prostorije za pogubljenje već prikupljeni i evidentirani.

Republikanski guverner Bil Li nazvao je ono što se dogodilo "duboko uznemirujućim" i naredio "sveobuhvatnu nezavisnu reviziju kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo". Guverner je odložio drugo pogubljenje koje je u ovoj saveznoj državi bilo zakazano za ovu godinu.

Šef državnog zatvorskog sistema podneo je ostavku nakon neuspelog pogubljenja.

Stručnjaci za medicinu i smrtonosne injekcije usmerili su pažnju na mogućnost da je problem sa intravenskom linijom doveo do toga da se lek nakuplja u njenom tkivu umesto da dospe u krvotok. Advokati Pajkove su u sudskom podnesku naveli da "navodno ni u jednom trenutku nijedan član tima za pogubljenje nije shvatio da intravenske linije nisu pravilno postavljene ili da su vene pukle".

Foto: Tennessee Department of Correction

Pokušaj pogubljenja počeo je oko 19.30 sati 30. septembra, kada je Pajkovoj pružena prilika da kaže poslednje reči. Oko pet minuta kasnije, Pajkova je podigla glavu i rekla da je boli ruka. U jednom trenutku izgledalo je da je izgubila svest, ali se čulo kako glasno diše sve dok novinari nisu izvedeni iz prostorije za svedoke u 20.53. Hitna pomoć stigla je u zatvor u 21.14 i prevezla Pajkovu u bolnicu.

Doktor Džoel Zivot, profesor anesteziologije i hirurgije iz Atlante, koji je kao stručnjak savetovao pravni tim Pajkove, rekao je da bi mogle da prođu nedelje ili meseci pre nego što bude poznato kako će njen oporavak tačno izgledati i da li bi mogla da povrati sposobnost da razume i učestvuje u sudskom postupku, kako bi država mogla ponovo da pokuša da je pogubi.