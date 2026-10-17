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Teodor Ajke, rođen 17. oktobra 1892. godine u Hampontu (tada u Nemačkom carstvu, danas u Francuskoj), bio je jedna od ključnih figura nacističkog režima, general Šucštafela (SS) i glavni inspektor koncentracionih logora.

Kao komandant koncentracionog logora Dahau i tvorac sistema SS-Totenkopfverbände, uspostavio je brutalni model logora koji je postao temelj nacističkog terora i jedan od stubova Holokausta. Poginuo je 26. februara 1943. godine kada je njegov avion oboren kod Harkova na Istočnom frontu, ostavivši iza sebe nasleđe smrti i represije.

Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Rani život: Od Alzasa do radikalnog nacionalizma

Ajke je odrastao u Alzasu, u porodici niže srednje klase. Njegov otac radio je kao železnički službenik. Region koji je tokom istorije bio predmet sporova između Nemačke i Francuske oblikovao je njegov nacionalistički pogled na svet.

Tokom Prvog svetskog rata služio je kao vojnik. Nakon rata radio je u policiji u Bavarskoj, ali je 1921. godine otpušten zbog političkih aktivnosti.

Godine 1928. pridružio se Nacionalsocijalističkoj nemačkoj radničkoj partiji (NSDAP), pod članskim brojem 114.901, a 1930. godine i SS-u, pod članskim brojem 2.921.

Njegov ekstremni antisemitizam i radikalni stavovi brzo su ga učinili jednom od najfanatičnijih figura nacističkog pokreta.

Godine 1932. uhapšen je i smešten u psihijatrijsku ustanovu zbog nasilnog ponašanja i pretnji političkim protivnicima. U tom trenutku Hajnrih Himler ga je lično zaštitio i rehabilitovao, prepoznavši njegovu fanatičnu odanost režimu.

Dahau: Nastanak sistema koncentracionih logora

Koncentracioni logor Dahau, osnovan 1933. godine, bio je prvi stalni koncentracioni logor nacističke Nemačke.

logor Dahau, arhivski dokument Foto: INTERFOTO / History, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Ajke je postao njegov komandant u junu iste godine, nakon smene prvog komandanta zbog haosa i korupcije.

Pod njegovim rukovodstvom Dahau je postao model za sve buduće logore. Uveo je stroga pravila ponašanja, brutalne kazne, sistem hijerarhije i ideološku indoktrinaciju stražara.

Ajke je sastavio takozvana "Pravila Dahaua" (Dienstvorschrift), koja su veličala SS kao "rasnu elitu" i pružala ideološko opravdanje za mučenje i ubijanje zatvorenika.

Nakon Noći dugih noževa 1934. godine, kada su logori prešli pod kontrolu SS-a, Ajke je imenovan za glavnog inspektora koncentracionih logora (IKL).

Pod njegovim nadzorom sistem se proširio na logore poput Zaksenhauzena, Buhenvalda i Mauthauzena.

Uloga u Holokaustu i SS-u

Kao glavni inspektor i komandant SS jedinica Totenkopf, Ajke je standardizovao administraciju logora i stvorio sistem obuke zasnovan na brutalnosti za hiljade SS stražara.

Dahau je služio kao centar za obuku osoblja koje će kasnije učestvovati u masovnim zločinima u logorima poput Aušvica i Treblinke.

Godine 1936. izabran je u Rajhstag, a 1939. imenovan je za SS-grupenfirera i komandanta 3. SS oklopne divizije Totenkopf, jedinice formirane uglavnom od bivših logorskih stražara.

Ova divizija počinila je brojne ratne zločine u Poljskoj i Sovjetskom Savezu, uključujući masovna streljanja civila i ratnih zarobljenika.

Ajke je lično učestvovao i u ubistvu Ernsta Rema 1934. godine, čime je učvrstio svoj položaj u vrhu SS-a.

Smrt i nasleđe terora

Ajke je poginuo 26. februara 1943. godine, kada je njegov avion oboren tokom Treće bitke za Harkov.

Nacistički mediji slavili su ga kao heroja. Međutim, iza njega je ostao sistem koji je omogućio sistematsko mučenje, prisilni rad i masovna ubistva u desetinama logora širom Evrope.

Iako mu lično nije suđeno na Nirnberškim procesima, SS je proglašen zločinačkom organizacijom, uključujući i njegove jedinice Totenkopf.

Ajke je u istoriji ostao upamćen kao "otac sistema koncentracionih logora", čija su pravila i organizacioni model omogućili industrijsko ubijanje miliona ljudi.