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Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV vratio se danas u Vatikan, četiri dana posle operacije raka pluća u rimskoj Bolnici Đemeli, a ispratile su ga desetine građana uz uzvike "Vaša Svetosti!".

"Bolje sam, hvala vam", rekao je papa na pitanje kako se oseća, dok su ga odvozili u crnom terenskom vozilu.

Lav (71) je prethodno pozdravio pacijente u bolnici, a zatim, dok je kretao ka vozilu koje ga je čekalo, mahnuo je okupljenima ispred ustanove. Nakratko se zaustavio kada mu je jedna tinejdžerka uručila ručno izrađenu lutku koja predstavlja papu.

Njegov hirurg Stefano Margaritora, načelnik Odeljenja za grudnu hirurgiju u Bolnici Đemeli ispratio ga je do izlaza prilikom zvaničnog otpusta.

Deset minuta nakon napuštanja bolnice, papa je ušao kroz vatikanske kapije.

Sutra bi trebalo da pozdravi vernike tokom tradicionalne molitve, tačno nedelju dana pošto je objavio da su lekari otkrili izraslinu na njegovim plućima.

U toj izjavi koja je bila neuobičajeno otvorena za praksu Vatikana, najavio je da će izraslina biti uklonjena.

Foto: Maria Laura Antonelli AGF / Shutterstock, Shutterstock

Papi je u utorak uklonjen donji režanj desnog plućnog krila. Operacijom je potvrđeno da je reč o adenokarcinomu, najčešćem obliku raka pluća.

Lav XIV se dobro oporavlja od operacije. Razgovarao je telefonom s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, održao sastanke sa bliskim saradnicima i služio misu u improvizovanoj bolničkoj kapeli.

U lekarskim izveštajima, koje su potpisali njegov lični lekar i hirurg koji ga je operisao, navodi se da oporavak teče dobro i da je papa u stanju da "potpuno samostalno obavlja uobičajene dnevne aktivnosti".

Vatikan je u petak objavio prve fotografije pape posle operacije kako u zelenoj liturgijskoj odeždi stoji pred oltarom u bolničkoj kapeli. Lekari su tada saopštili da analize potvrđuju "stalan napredak" njegovog zdravstvenog stanja.

Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Portparol Vatikana Mateo Bruni rekao je da je papa samostalno predvodio misu i delio pričest bolničkom osoblju i pripadnicima vatikanske Žandarmerije koji su bili uz njega. U propovedi je zahvalio bolničkom osoblju "na svakodnevnom radu i brizi o bolesnima u njihovoj ranjivosti, a posebno na onome što su učinili za njega", rekao je Bruni.

Sledeća velika obaveza pape je zahtevno ;putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. novembra uz desetak letova avionom i dva leta helikopterom,te ima još samo oko tri nedelje za oporavak.

Vatikan je potvrdio da se pripreme odvijaju prema planu i saopštio imena novinara koji su akreditovani da putuju u avionu sa papom.

Onkološki hirurzi navode da je pacijentima, ukoliko im to zdravstveno stanje dozvoljava, uglavnom dozvoljeno da putuju avionom tri nedelje nakon operacije.

Lekari još čekaju rezultate analiza da bi utvrdili precizan molekularni i genetski sastav izvađenog tumora, kao i da li se on proširio izvan zahvaćenog režnja plića i da li je potrebno dalje lečenje.