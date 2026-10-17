Slušaj vest

Nasilni protesti u Albaniji nastavljeni su i petog dana i to žestokim sukobima demonstranata i policije, a situacija je dodatno eskalirala kada je na bulevaru "Mučenika nacije" u Tirani zapaljen automobil marke "audi".

Prema podacima albanske policije, tokom višednevnih nereda u Tirani i Skadru povređena su ukupno 132 policijska službenika.

Ulični rat

Demonstranti su automobil najpre gurali prema policijskim vozilima sa vodenim topovima, zbog čega su pripadnici policije bili primorani da se brzo povuku. Vozilo je potom demolirano i zapaljeno nasred bulevara, a dok ga je vatra gutala, odjeknule su i dve eksplozije njegovih unutrašnjih delova. Istovremeno, jedan od demonstranata držao je veliki pirotehnički projektil usmeren prema policijskim snagama. Za sada nije poznato kome pripada zapaljeni automobil.

Direktor albanske državne policije Skender Hita saopštio je na konferenciji za medije da su tokom nasilnih protesta u Tirani i Skadru povređena 132 policajca, od kojih se pojedini i dalje nalaze na lečenju. Prema njegovim rečima, demonstranti su pripadnike policije napadali šrafovima, pirotehničkim sredstvima, eksplozivnim napravama i Molotovljevim koktelima.

Hita je upozorio i da se na društvenim mrežama, prvenstveno u nedavno otvorenim grupama na Telegramu, šire pozivi na nasilje protiv policije. Kako je naveo, objavljivane su i poruke kojima se maskirani demonstranti pozivaju da nabave sredstva za napade na policajce i paljenje službenih vozila.

- Državna policija preduzela je mere za identifikaciju i hapšenje osoba umešanih u ove aktivnosti, kao i za odgovor na svaki kriminalni čin u skladu sa zakonom, radi zaštite policijskih službenika, državnih institucija i javne i privatne imovine - poručio je Hita.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Govoreći o upotrebi gumenih metaka, direktor policije istakao je da je reč o dozvoljenim sredstvima koja se koriste ograničeno, u skladu sa praksom zemalja Evropske unije. Dodao je da je policija zaplenila više predmeta korišćenih u napadima, kao i da je jedan od službenika zadobio teške povrede u predelu usta i vilice.

Hita je naglasio da ne opravdava povređivanje demonstranata, ali ni nasilje nad policijskim službenicima. Pozvao je građane da se distanciraju od nasilnih pojedinaca, za koje je rekao da ne predstavljaju studente niti njihove zahteve, dok je učesnicima nereda poručio da odmah obustave nezakonite aktivnosti.

Zbog čega se održavaju protesti?

Protesti u Albaniji izbili su zbog nezadovoljstva studenata i građana radom državnih institucija, a u središtu njihovih zahteva nalaze se odgovornost vlasti i postupanje policije. Okupljanja su prerasla u šire demonstracije, praćene sve oštrijim sukobima između učesnika protesta i bezbednosnih snaga.

Nezadovoljstvo je prvobitno pokrenuto zbog kontroverznog projekta izgradnje luksuznog turističkog kompleksa na zaštićenom delu albanske obale, povezanog sa Džaredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa.

Protestima su se potom masovno pridružili studenti, nezadovoljni visokim troškovima školovanja, lošim uslovima na univerzitetima, nezaposlenošću i korupcijom. Demonstranti sada zahtevaju ostavku premijera Edija Rame, formiranje tehničke vlade i raspisivanje prevremenih izbora, dok Rama odbija da se povuče sa funkcije.