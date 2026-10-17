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U gradovima širom Francuskedanas je došlo do sukoba između policije i demonstranata, a na ulice su izašle desetine hiljada ljudi u okviru protesta izazvanih rastućim troškovima života i pogoršanjem javnih usluga koji su među najnasilnijim u toj zemlji u poslednjih nekoliko godina.

Protesti širom Francuske traju već oko mesec dana, a i poslednjih dana dostižu svoj vrhunac. Zastrašujuće scene najnovijeg snimka iz Marselja prikazuju ogroman bunt koji je eskalirao u fizički sukob demonstranata i policije.

Kako se vidi na snimcima koji kruže mrežama na glavnom trgu se nalazi na stotine demonstranata koji gađaju policiju projektilima i vatrometom, na šta su policijske snage uzvratile suzavcem. Na drugom snimku vidi se i kako plamen guta zgradu turističkog biroa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je do sredine popodneva uhapšeno oko 270 ljudi nakon nasilnih incidenata u kojima su učestvovale osobe sa kapuljačama, između ostalog u Parizu, Marseju na jugu, Renu na severozapadu, Tuluzu na jugozapadu i Anžeu na zapadu zemlje, prenosi Figaro.

„Takve radnje uključuju pokušaje pljačke, sukobe sa snagama reda, paljenje gradskog mobilijara, kao i napade na institucije vlasti i medijske kuće”, navodi se u saopštenju, u kojem se za nemire okrivljuje "ultralevica".

Vatrogasci se sada bore sa posledicama protesta koji je prerastao u potpuno razaranje, na ulicama su automobili koji gore u plamenu, a jedan od najprepoznatljivijih trgova postao je poprište podmetnutih požara i uličnih borbi.

U centru Pariza bilo je primetno veliko prisustvo policije, posebno u blizini znamenitosti kao što su Jelisejska polja i Trijumfalna kapija, koje su bile isključene iz ruta dveju odobrenih demonstracija. Demonstranti u fluorescentnim prslucima blokirali su ulice, što podseća na pokret „Žuti prsluci” koji je obeležio prethodni mandat predsednika Emanuela Makrona.

U Bordou, pola sata nakon početka demonstracija, policiji je stiglo pojačanje i pokušalo da rastera neke od demonstranata, a na barikadama i u uličnim žardinjerama pojavila se vatra i na lice mesta su izašle vatrogasne ekipe.

Nekoliko desetina demonstranata danas je nakratko ušlo u predvorje gradske skupštine u Marseju nakon što su nasilno otvorili vrata uzvikujući “"Ovo je revolucija, zauzimamo Bastilju", a policija je rasterala demonstrante i zauzela položaj ispred zgrade kako bi im onemogućila pristup.

1/16 Vidi galeriju Francuska srednjoškolci protesti Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia, PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia, FIRAS ABDULLAH/EPA, HORCAJUELO GUILLAUME/EPA, FIRAS ABDULLAH/EPA

Prethodno je napadnuta i policijska stanica u Marseju, na kojoj su razbijeni prozori, a u unutrašnjost su bačene dimne bombe.

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza Kretaju, a povod su bili katastrofalni uslovi u prosveti – hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene, oronule školske zgrade.

Tokom narednih nedelja, protesti su radikalizovali i proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, praćeni masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta „Žuti prsluci“, a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.

Podsetimo, protesti su prvobitno krenuli kao lokalni bunt učenika i prosvetnih radnika, ali su u međuvremenu eskalirali u masovne nacionalne demonstracije proširivši se na gradove širom Francuske.

Učenici traže više nastavnika, bolje finansiranje škola i rešavanje problema pretrpanih odeljenja i dotrajalih školskih objekata, kao i promene zbog dugog radnog vremena i pritiska koji prate univerzitetski sistem za upis Parcoursup.

Protestni pokret uglavnom čine srednjoškolci uzrasta od 15 do 18 godina, dok su im se u pojedinim gradovima pridružili i studenti.

Iako se većina zahteva odnosi na obrazovanje, pojedine demonstracije prerasle su u sukobe, vandalizam i podmetanje požara.