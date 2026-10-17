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Demonstranti su u Tirani, glavnom gradu Albanije, zapalili zgradu nekadašnje ruske ambasade, gađali državne objekte kamenicama i razbijali prozore.

Nemiri u Tirani eskalirali su tokom petog dana protesta, kada su se grupe maskiranih demonstranata sukobile sa policijom i napale više objekata u centru grada.

Među prvim objektima koje su napali je zgrada bivše ruske ambasade. Podivljali demonstranti zapalili su ogradu ambasade i stražarsku kućicu, koja je u požaru potpuno uništena.

00:24 1 Napad demonstranata u Tirani na zgradu bivše ambasade Rusije Izvor: Kurir

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je neko povređen u požaru. Nasilje se proširilo i na područje kancelarije albanskog premijera Edija Rame, gde su demonstranti bacali kamenice i druge tvrde predmete na zgradu. Policija je intervenisala koristeći suzavac i vodene topove kako bi potisnula okupljene i ponovo uspostavila kontrolu nad ulicama.

00:32 2 Napad demonstranata u Tirani na zgradu bivše ambasade Rusije Izvor: Kurir

Sukobi ispred Ministarstva obrazovanja

Protesti, u kojima učestvuju hiljade studenata i mladih Albanaca, prvobitno su bili usmereni na probleme u obrazovnom sistemu, visoke troškove studiranja i ograničene mogućnosti zapošljavanja. Vremenom su prerasli u šire demonstracije protiv vlade, uz zahtev za ostavku premijera Edija Rame.

Studenti medicine marširali su prema Ministarstvu obrazovanja uz povike: "Rama, podnesi ostavku". Situacija je postala napeta kada su maskirani demonstranti počeli da gađaju policajce jajima i kamenicama.

Prema izveštajima medija, policija je odgovorila šok-bombama, suzavcem i vodenim topovima. "Albanian Post" je izvestio i o upotrebi gumenih metaka ispred Ministarstva obrazovanja. Tokom nereda demonstranti su rušili zaštitne ograde i postavljali ih na kolovoz kako bi napravili barikade. Palili su i kante za smeće, a zapaljeni kofer, koji je simbolizovao iseljavanje mladih iz Albanije, ubacili su u dvorište ministarstva.

01:05 3 Napad demonstranata u Tirani na zgradu bivše ambasade Rusije Izvor: Kurir

Stotine privedenih, veliki broj povređenih

Prema podacima policije navedenim u dostavljenom izveštaju, privedeno je oko 500 demonstranata, od kojih je 330 pušteno. U istom izveštaju navodi se da je povređeno oko 120 policajaca i 45 demonstranata.

Ovi podaci ukazuju na ozbiljne razmere sukoba, ali nije precizirano koliko je povređenih hospitalizovano niti koliko je njih zadobilo teže povrede. Jedan od neposrednih povoda za dodatno zaoštravanje situacije bio je incident prethodnog dana, kada je policajac, prema navodima iz izveštaja, silom odgurnuo demonstranta (21). Tokom protesta, pažnju je privukao i učesnik (16) koji je pozvao policajce da ne primenjuju nasilje nad mladima.