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Američki špijunski avion"Bombardier Artemis II" kružio je danas dva sata iznad Estonije i Letonije, desetak kilometara od njihove granice sa Rusijom, posle čega se vratio u svoju bazu u Rumuniji, pokazuju podaci o letu aviona.

Prema podacima u koje je uvid imala RIA Novosti, avion je poleteo sa međunarodnog aerodroma "Mihail Kogalničanu" u Konstanci u Rumuniji oko 9.42 sati i leteo je iznad Mađarske, Slovačke, Poljske i tri baltičke zemlje, gde je više puta kružio blizu njihovih granica sa Rusijom.

Avion koji se redovno koristi za letove oko Kalinjingradske oblasti i iznad Crnog mora, duž Krima i drugih južnih regiona Rusije, vratio se danas u bazu u Rumuniji oko 16.33 sati.

Ruske vlasti su saopštile da su poslednjih godina primećene do sada neviđene aktivnosti NATO-a duž zapadnih granica te zemlje, kao i da NATO proširuje svoje inicijative i da to naziva "odvraćanjem" od navodne "ruske agresije".

Kurir.rs/RIA Novosti

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