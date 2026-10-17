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U našoj Republici nema mesta nasilju, poručio je večeras predsednik Francuske Emanuel Makron reagujući na protesteu toj zemlji.

"Oni koji su razbijali, napadali prefekture i prodavnice, pljačkali čak i naše opštine, biće procesuirani i kažnjeni", istakao je on u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži "X".

"Pripadnicima snaga bezbednosti, koji garantuju pravo na protest, upućujem poruku podrške cele nacije. Svi ćemo se ujediniti protiv onih koji šire haos, kojima je jedini cilj da sruše naše institucije i koji sprečavaju građane da mirno izraze svoje zahteve", naveo je Makron.

Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

U gradovima širom Francuske danas je došlo do sukoba između policije i demonstranata, a na ulice su izašle desetine hiljada ljudi u okviru protesta izazvanih rastućim troškovima života i pogoršanjem javnih usluga koji su među najnasilnijim u toj zemlji u poslednjih nekoliko godina.

Kurir.rs/Agencije

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