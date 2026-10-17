Ne smiruje se haos u Albaniji

Ne smiruje se haos u Albaniji

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Direktor policije Tirane Oliger Torba pojavio se večeras u Univerzitetskoj bolnici za traumatologiju sa zavijenom rukom, nakon što je povređen tokom protesta održanog danas u glavnom gradu Albanije.

Tokom petog dana studentskih protesta u Tirani došlo je do žestokih sukoba demonstranata i policije, a policijske snage su upotrebile suzavac, gumene metke i vodene topove u pokušaju da uspostave kontrolu nad situacijom.

Pripadnici specijalne jedinice RENEA raspoređeni su oko zgrade premijera.

Demonstranti su bacali kamenice i druge čvrste predmete na policiju i zgradu Ministarstva prosvete, dok je policija intervenisala kako bi ih rasterala.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Prema saopštenju policije, u ranijim incidentima povređeno je osam policajaca, a pričinjena je materijalna šteta na zgradi ministarstva i saobraćajnoj signalizaciji.

U Univerzitetskoj bolnici za traumatologiju medicinsku pomoć dobila je 21 osoba, među kojima je osam policajaca, 10 demonstranata i tri prolaznika.

Mladić (21), koji je teško povređen u intervenciji policije ispred Ministarstva prosvete, nalazi se pod nadzorom lekara, a prema dostupnim informacijama, ne postoji rizik od paralize niti je za sada indikovana hirurška intervencija.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Medicinska pomoć pružena je i trojici povređenih u regionalnoj bolnici u Valoni, među kojima je jedan policajac, dok je u Leži povređena maloletna devojčica, koja je nakon ukazane pomoći otpuštena iz bolnice.

Policija u Tirani saopštila je da je nakon incidenata u petak uhapšeno 10 osoba, dok su protiv još 22 osobe pokrenuti postupci.

Premijer Albanije Edi Rama obišao je danas lokacije na kojima je tokom protesta pričinjena šteta, uključujući oštećeni poslovni objekat. On je poručio da će oštećenim preduzećima biti pružena pomoć i pozvao vlasnike da podnesu zahteve putem platforme na portalu e-Albania.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Rama je istakao da podržava pravo studenata i građana na protest, ali je upozorio da će osobe koje uništavaju imovinu i poslovne objekte snositi odgovornost.

Agencija za nadzor policije (AMP) saopštila je da prati postupanje policijskih službenika tokom protesta i da prikuplja i analizira snimke medija i materijale objavljene na društvenim mrežama, kako bi se utvrdile okolnosti eventualnih kršenja zakona i odgovornost za njih.