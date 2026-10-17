SLOVAČKA NEĆE UČESTVOVATI U NOVOM KREDITU ZA UKRAJINU! Fico: U Briselu niko ne govori o miru, samo plaćamo račune za taj rat!
- Istakao je da EU do sada daje Ukrajini do 400 milijardi evra za rat, dok se u Briselu, kako kaže, ne govori o miru ni o pregovorima.
Ukrajinski premijer Robert Fico izjavio je danas da Slovačka neće učestvovati u novom kreditu koji Evropska unija priprema za Ukrajinu.
„Evropska unija je do sada dala Ukrajini do 400 milijardi evra za rat“, naveo je Fico na Fejsbuku i podsetio da je za Ukrajinu već obezbeđen kredit od 90 milijardi evra, a da se za 2027. godinu priprema još jedan kredit, ovog puta od 70 milijardi.
„Kao što nismo učestvovali u kreditu od 90 milijardi, nećemo učestvovati ni u ovom od 70 milijardi. Slovačka neće vraćati nijedan kredit“, naveo je Fico, prenosi Tass.
On je istakao da se u petak na samitu čelnika EU vodila veoma konkretna diskusiju o ratu u Ukrajini.
„Nikada ne iznosim prljav veš iz briselske kuhinje, ali juče sam ostao sa gorkim ukusom u ustima. Rekao sam da u debati niko nije govorio o miru, da nema nijedne mirovne inicijative koju je iznela Evropa, da ne tražimo način da dovedemo ruskog i ukrajinskog predsednika za pregovarački sto. Jedino što radimo je da plaćamo račune za taj rat“, kazao je Fico.
Prema njegovim rečima, slovačka vlada insistira na što bržem postizanju mira u Ukrajini i to će i dalje raditi, jer je "sada potpuno jasno da ovaj rat nema vojno rešenje“.
Kurir.rs/TASS