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Ukrajinski premijer Robert Fico izjavio je danas da Slovačka neće učestvovati u novom kreditu koji Evropska unija priprema za Ukrajinu.

„Evropska unija je do sada dala Ukrajini do 400 milijardi evra za rat“, naveo je Fico na Fejsbuku i podsetio da je za Ukrajinu već obezbeđen kredit od 90 milijardi evra, a da se za 2027. godinu priprema još jedan kredit, ovog puta od 70 milijardi.

„Kao što nismo učestvovali u kreditu od 90 milijardi, nećemo učestvovati ni u ovom od 70 milijardi. Slovačka neće vraćati nijedan kredit“, naveo je Fico, prenosi Tass.

On je istakao da se u petak na samitu čelnika EU vodila veoma konkretna diskusiju o ratu u Ukrajini.

„Nikada ne iznosim prljav veš iz briselske kuhinje, ali juče sam ostao sa gorkim ukusom u ustima. Rekao sam da u debati niko nije govorio o miru, da nema nijedne mirovne inicijative koju je iznela Evropa, da ne tražimo način da dovedemo ruskog i ukrajinskog predsednika za pregovarački sto. Jedino što radimo je da plaćamo račune za taj rat“, kazao je Fico.

Prema njegovim rečima, slovačka vlada insistira na što bržem postizanju mira u Ukrajini i to će i dalje raditi, jer je "sada potpuno jasno da ovaj rat nema vojno rešenje“.

Kurir.rs/TASS

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