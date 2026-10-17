Planeta
BROD POKUŠAO DA PROBIJE BLOKADU ORMUZA: Supertanker prepun nafte zapalio se pošto je udario u minu
- Prema navodima mornarice, brod je pokušao da prođe neovlašćenom rutom i isključio je sisteme za pozicioniranje i radare kako bi izbegao otkrivanje.
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Ratna mornarica Islamske revolucionarne garde saopštila je danas da se supertanker, koji je prevozio više od dva miliona barela sirove nafte, zapalio nakon što je udario u pomorsku minu, dok je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz neovlašćenom rutom.
U saopštenju se navodi da je tanker isključio sve sisteme za pozicioniranje i radare u pokušaju da izbegne otkrivanje tokom prolaska kroz moreuza, uz podršku američke vojske, prenosi agencija Irna.
Mornarica je ponovo upozorila sve brodarske kompanije da je Ormuski moreuz zatvoren i da će se brodovi koji prekrše iranske propise "suočiti sa posledicama".
Kurir.rs/Beta
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