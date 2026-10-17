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Maskirani jevrejski doseljenici napali su Palestince, predstavnike Katoličke crkve i evropske zvaničnike na okupiranoj Zapadnoj obali, izjavio je danas belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo.

Prevo je naveo da su među napadnutima bili belgijski generalni konzul, francuske i poljske diplomate, kao i jedan francuski gradonačelnik, i da je oštećeno belgijsko vozilo.

"Berba maslina, izveštavanje o događajima ili obavljanje diplomatskih dužnosti nikada ne bi smeli nikoga da izlože riziku od napada", rekao je Prevo.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar osudio je napad ali je istovremeno kritikovao činjenicu da poseta evropskih zvaničnika nije bila usklađena sa izraelskim vlastima.

Taj napad dogodio se dan nakon što su doseljenici napali američku fotoreporterku Hajdi Levin, koja je za Vašington post izveštavala o berbi maslina.

Kurir.rs/Beta/AP

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