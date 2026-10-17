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Demonstranti su zapalili Gradsku kuću u francuskom gradu Limož.

Toranj zgrade iz 19. veka se urušio u požaru, a dobar deo objekta je nestao u plamenu, saopštio je lokalni funkcioner Moris Barate za AFP.

Krov se srušio na donje spratove, osim zapadnog krila, a dve trećine spoljašnjosti je već nestalo. Prefekt je štetu na zgradi staroj 143 godine nazvao "katastrofom za nasleđe" i osudio je kao "namerni čin huligana".

Do podmetanja požara došlo je u sklopu nasilnih protesta koji su zahvatili Francusku.

Svedoci kažu da je grupa maskiranih demonstranata, nakon što je zapalila policijski automobil ispred zgrade, razbijala prozore, ušla unutra i podmetnula vatru.

Osim toga, demonstranti su u centru Limoža opljačkali više radnji poznatih brendova.

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Foto: Printskrin X

Francuski ministar pravde zatražio čvrst odgovor pravosuđa

Francuski ministar pravde Žerald Darmanen naložio je večeras glavnim tužiocima da sprovedu "izuzetno čvrst pravosudni odgovor" prema odgovornima za urbano nasilje koje je izbilo u nekoliko francuskih gradova.

Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

"Danas su se dogodili, a i dalje traju, činovi urbanog nasilja bez presedana po svojoj težini", napisao je Darmanen na platformi Iks (X) i dodao da je svoja uputstva izložio ranije danas.

Ministar pravde je posebno zatražio da tužioci predlože određivanje pritvora za pojedince koji su napali pripadnike snaga reda, vatrogasce, javne objekte i poslovne prostore.

Francuska je pogođena žestokim nasiljem ekstremista, pljačkom radnji i napadima na javne ustanove u Parizu, Lionu, Marseju i svim većim gradovima, ali vlada koja vanredno krizno zaseda neće proglasiti vanredno stanje, izjavio je ranije večeras ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez

Kurir.rs/AFP

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