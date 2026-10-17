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Francuska je tokom dana bila poprište masovnih protesta koji su na ulicama brojnih gradova prerasli u žestoke sukobe demonstranata i policije.

Zapaljene zgrade, Molotovljevi kokteli, stotine uhapšenih i dramatične scene iz Pariza, Limoža i drugih gradova obeležile su dan velikih nemira.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Protesti širom Francuske organizovani su zbog nezadovoljstva politikom vlasti, socijalne nejednakosti, rasta troškova života i pogoršanja životnog standarda, a u demonstracijama učestvuju studenti, sindikati i drugi građani koji traže promene.

Nezadovoljstvo je dodatno podstaknuto političkom krizom i nepoverenjem u državne institucije, dok su pojedini protesti prerasli u nasilne sukobe sa policijom, vandalizam i pljačke.

Mladiću amputirana šaka u Sent Etjenu

Sedamnaestogodišnjak, a ne punoletna osoba, kako je prvobitno saopštila prefektura, ostao je bez šake nakon eksplozije policijske granate u Sent Etjenu.

Istraga o ovom incidentu poverena je Generalnom inspektoratu Nacionalne policije, saopštilo je Tužilaštvo u Sent Etjenu.

Ovo je drugi slučaj amputacije kod maloletnika izazvane policijskom šok-bombom. Prethodno je 5. oktobra petnaestogodišnjak ostao bez šake u Lansu.

Urbani gerilski rat na samo 400 metara od predsedničke palate

Novinar lista "Le Parisien" David Šarpantje opisao je scene uličnih sukoba koje su se odvijale na svega 400 metara od Jelisejske palate.

Jelisejska palata Foto: Kurir.rs/N.M.

"Ulica Kampaser puna je kamenja, jedan automobil je prevrnut, demonstranti su zauzeli malu građevinsku baraku i guraju je prema policiji za razbijanje demonstracija. Policajci odgovaraju upotrebom granate za rasterivanje. Grupa demonstranata, koja je neprestano u pokretu, povlači se nešto dalje. Ovo su scene urbanog gerilskog rata".

Demonstranti upali u zgradu opštine 10. arondismana u Parizu

Grupa demonstranata upala je u zgradu opštine 10. arondismana u Parizu i pričinila materijalnu štetu, nakon čega je policija upotrebila suzavac.

Prema dostupnim informacijama, oko 100 ljudi koji su učestvovali u protestnoj povorci navodno je ostalo zarobljeno unutar zgrade.

1/16 Vidi galeriju Francuska protesti srednje škole Foto: Printskrin, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP, Jean-Francois Badias/AP

Koliko je demonstranata?

Prema procenama francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na ulice širom Francuske izašlo je oko 550.000 demonstranata. Od tog broja, njih 110.000 učestvovalo je u protestnoj šetnji u Parizu.

Vlasti navode da je širom zemlje održano ukupno 110 demonstracija.

S druge strane organizatori tvrde da je na ulicama 800.000 ljudi. Istu brojku nešto ranije saopštio je i Studentski savez.

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Više od 270 uhapšenih

Do podneva su vlasti evidentirale 140 demonstracija, na kojima je u regionima učestvovalo 32.800 ljudi, dok je širom zemlje uhapšeno 166 osoba.

Međutim, do kasnih popodnevnih sati broj uhapšenih porastao je na najmanje 272, od čega je dve trećine privedeno u Parizu. Istovremeno, broj protesta širom zemlje dostigao je 300.

Desetine ljudi uhapšene su još tokom jutra u Parizu, gde je prisustvo policije bilo posebno pojačano, prvenstveno u blizini najpoznatijih lokacija francuske prestonice, poput Jelisejskih polja i Trijumfalne kapije.