Francuska je u stanju visoke pripravnosti uoči novih protesta širom zemlje, zakazanih za subotu, nedelju dana nakon najtežih nemira u poslednjih nekoliko decenija koji su pogodili ovu zemlju, piše britanski BBC.

Demonstranti su palili radnje, automobile, neki od njih su pljačkali radnje, uništavali istorijske spomenike. Došlo je do više zabeleženih sukoba sa policijom i situacija je eskalirala u ulične borbe, sa brojnim hapšenjima, bilo je povređenih, a zabeležen je i jedan smrtni slučaj.