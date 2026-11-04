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Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp okupiće u četvrtak, 5. novembra, predstavnike Rusije i Ukrajine u Beloj kući, povodom postizanja prekida vatre u gradu Oleški i okolnom delu Hersonske oblasti, saopštila je danas Bela kuća.

Kako je navedeno u saopštenju, Melanija Tramp je samostalno pokrenula inicijativu za uspostavljanje kontakta između dve zemlje koje su u ratnom sukobu i uspela da obezbedi prekid vatre u Oleškiju i okolnom području.

U saopštenju se ovaj angažman opisuje kao izuzetna diplomatska inicijativa i presedan u istoriji delovanja supruga američkih predsednika.

1/8 Vidi galeriju Grad Oleški u Hersonskoj oblasti Foto: X printscreen

Melanija Tramp obratiće se javnosti povodom postignutog prekida vatre u četvrtak u 11 časova po istočnoameričkom vremenu u Beloj kući.

Grad Oleški, u Hersonskoj oblasti, nalazi se pod ruskom kontrolom od 2022. godine.

U poslednjih nekoliko meseci u gradu se, prema navodima medija, razvila teška humanitarna kriza.

Rusija i Ukrajina postigle su, uz posredovanje Melanije Tramp, dogovor o prekidu vatre i evakuaciji civila.

1/5 Vidi galeriju Ukrajina Oleški Foto: Efrem Lukatsky/AP, Office of the Ombudsman of Ukrai

Tokom humanitarne operacije, deo stanovnika evakuisan je u Ukrajinu, a deo u Rusiju, u skladu sa njihovim željama.

Iz grada je ukupno evakuisano oko 800 ljudi, dok je oko 750 odlučilo da ostane u Oleškom.