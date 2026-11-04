MELANIJA OKUPLJA PREDSTAVNIKE RUSIJE I UKRAJINE U BELOJ KUĆI: Poznat tačan datum i vreme, evo šta je razlog
- Melanija Tramp će u četvrtak, 5. novembra, u Beloj kući okupiti predstavnike Rusije i Ukrajine povodom prekida vatre u Oleškom i delu Hersonske oblasti.
- Bela kuća navodi da je sama pokrenula inicijativu i obezbedila dogovor o prekidu vatre i evakuaciji civila.
- Melanija će se javnosti obratiti u 11 časova po istočnoameričkom vremenu, a iz Oleškog je evakuisano oko 800 ljudi.
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp okupiće u četvrtak, 5. novembra, predstavnike Rusije i Ukrajine u Beloj kući, povodom postizanja prekida vatre u gradu Oleški i okolnom delu Hersonske oblasti, saopštila je danas Bela kuća.
Kako je navedeno u saopštenju, Melanija Tramp je samostalno pokrenula inicijativu za uspostavljanje kontakta između dve zemlje koje su u ratnom sukobu i uspela da obezbedi prekid vatre u Oleškiju i okolnom području.
U saopštenju se ovaj angažman opisuje kao izuzetna diplomatska inicijativa i presedan u istoriji delovanja supruga američkih predsednika.
Melanija Tramp obratiće se javnosti povodom postignutog prekida vatre u četvrtak u 11 časova po istočnoameričkom vremenu u Beloj kući.
Grad Oleški, u Hersonskoj oblasti, nalazi se pod ruskom kontrolom od 2022. godine.
U poslednjih nekoliko meseci u gradu se, prema navodima medija, razvila teška humanitarna kriza.
Rusija i Ukrajina postigle su, uz posredovanje Melanije Tramp, dogovor o prekidu vatre i evakuaciji civila.
Tokom humanitarne operacije, deo stanovnika evakuisan je u Ukrajinu, a deo u Rusiju, u skladu sa njihovim željama.
Iz grada je ukupno evakuisano oko 800 ljudi, dok je oko 750 odlučilo da ostane u Oleškom.
(Kurir.rs/Tanjug)