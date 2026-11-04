TEŽAK PORAZ TRAMPA NA IZBORIMA U AMERICI: Republikanci izgubili Teksas prvi put od 1988. godine (FOTO)
- Rezultat je jedan od najvećih udaraca republikancima na ovogodišnjim izborima i dodatno jača kontrolu demokrata nad Kongresom.
- Donald Tramp poraz je delimično pripisao ratu u Iranu i objavio fotografiju kačketa sa natpisom 'VETO'.
Demokratska stranka odnela je ubedljivu pobedu na izborima za američki Kongres, održanim na polovini predsedničkog mandata Donalda Trampa.
Prema projekcijama, demokrate će preuzeti ubedljivu većinu u Predstavničkom domu, koji je do sada bio pod kontrolom republikanaca, dok su na izborima za Senat ostvarili pobede i u brojnim saveznim državama koje su važile za tradicionalna republikanska uporišta.
Predsedavajući Predstavničkog doma Kongresa priznao poraz
Predsedavajući Predstavničkog doma američkog Kongresa, republikanac Majk Džonson priznao je poraz svoje stranke na izborima, preneo je list Njujork tajms.
Džonson je rekao da je američki narod doneo istu odluku kakva je doneta na svakim izborima za Kongres, koji se održavaju na polovini četvorogodišnjeg mandata aktuelnog predsednika tokom proteklog veka, uz dva izuzetka.
Demokratska stranka na pragu je osvajanja većine u oba doma američkog Kongresa posle izbora održanih u atmosferi referenduma o drugom mandatu republikanskog predsednika Donalda Trampa, koji je izjavio da će prihvatiti rezultate.
Od Drugog svetskog rata, uobičajeno je da stranka aktuelnog predsednika izgubi mesta u Kongresu tokom izbora na sredini predsedničkog mandata.
Iran: Amerikanci su rekli - ne ratu
Iranske vlasti pozdravile su jutros rezultate izlaznih anketa u SAD gde su održani izbori za Kongres, a posle kojih demokrate preuzimaju kontrolu nad oba doma Kongresa.
"Bilo iz savesti ili zbog troškova života, Amerikanci su rekli - ne ratu, a mi podržavamo tu poruku", napisao je na društvenim mrežama Mohamad Bager Galibaf, glavni iranski pregovarač u pregovorima sa SAD, posle poraza Republikanske stranke američkog predsednika Donalda Trampa.
Prema prvim rezultatima izlaznih anketa i kako pristižu rezultati iz američkih saveznih država, Demokratska stranka preuzima kontrolu nad oba doma Kongresa - Predstavničkim domom i Senatom.
Izbori za Kongres obično se održavaju na polovini četvorogodišnjeg mandata aktuelnog predsednika SAD.
Mask: Moјi svemirski laseri za ometanje izbora ovog puta nisu uspeli
Izvršni direktor kompanije SpaceX Ilon Mask oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Republikanska stranka izgubila na međuizborima u SAD.
"Izgleda da moјi svemirski laseri za ometanje izbora ovog puta nisu uspeli", napisao je Maks u svom maniru.
Obama: Narod želi politiku koja povezuje ljude
Bivši američki predsednik Barak Obama oglasio se nakon poraza republikanaca na izborima za Kongres, poručivši da su Amerikanci jasno pokazali kakvu politiku žele.
Istakao je da građani očekuju političare koji će ih ujedinjavati, a ne deliti, i koji će ponuditi konkretna rešenja za njihove probleme.
„Večeras je američki narod poslao jasnu poruku. Želi politiku koja povezuje ljude, a ne da ih deli, i lidere koji nude konkretna rešenja za probleme sa kojima se suočavaju“, napisao je Obama na društvenoj mreži X.
"Iako ovoj administraciji preostaju još dve godine mandata, naš zadatak je sada da zasučemo rukave, sprovedemo promene tamo gde imamo moć za to, sprečimo dalju štetu i postavimo temelje za budućnost", zaključio je Obama.
Slavlje demokrata u Teksasu
Pristalice Talarika burno su reagovale kada su televizijske stanice tokom izborne večeri u Ostinu, glavnom gradu Teksasa, objavile projekcije njegove pobede.
Okupljeni su se grlili, ljubili i nazdravljali ishodu za koji mnogi, kako su priznali, nisu verovali da je moguć.
Kada se Talariko pojavio na bini tokom zvanične izborne proslave u obližnjem pozorištu, dočekan je ovacijama.
"Upravo smo povratili Teksas", poručio je.
"Upravo smo dokazali da sav novac ovog sveta ne može da pobedi narod Teksasa", nastavio je Talariko, aludirajući na pobedu nad Pakstonom, čiju je kampanju podržao Ilon Mask, najbogatiji čovek na svetu.
Talariko se osvrnuo i na verske motive koji su postali prepoznatljiv deo njegove kampanje, uporedivši svoju neočekivanu pobedu sa biblijskom pričom o Davidu i Golijatu.
"Ova pobeda je za svakog stanovnika Teksasa koji se ikada zapitao da li ga iko sluša. Ja vas čujem, mi vas čujemo. A večeras vas čuje i ceo svet", rekao je.
Republikanci izgubili Teksas prvi put od 1988. godine
Demokrata Džejms Talariko pobedio je na izborima za Senat SAD u Teksasu, ostvarivši jedan od najvećih izbornih uspeha na štetu republikanaca na ovogodišnjim izborima.
Njegova iznenađujuća pobeda nad republikancem Kenom Pakstonom označila je prvi put od 1988. godine da je kandidat Demokratske stranke osvojio mesto u američkom Senatu iz Teksasa. Ovaj rezultat dodatno je učvrstio kontrolu demokrata nad oba doma Kongresa, nakon talasa izbornih pobeda širom Sjedinjenih Američkih Država.
Talariko, nekadašnji nastavnik, do prošle godine bio je relativno nepoznat široj javnosti. Tokom kampanje u prvi plan stavio je rast troškova života pod republikanskom vlašću.
Pakston je, s druge strane, nastojao da Talarika predstavi kao političara čiji su stavovi previše progresivni za Teksas, a u nekoliko navrata vodio je kampanju zajedno sa Donaldom Trampom.
Tramp najavljuje VETO!
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je rat u Iranu delimično kriv za velike poraze republikanaca na srednjoročnim izborima, ali je ostao pri stavu da se ne kaje što je pokrenuo taj rat ranije ove godine.
On je objavio fotografiju kačketa na kome piše "VETO".
Objavljivanjem fotografije crvenog kačketa sa natpisom "VETO", Tramp je jasno stavio do znanja kako namerava da vlada do kraja mandata - blokiranjem zakona koje bude usvajala nova demokratska većina.
Ubedljiv trijumf demokrata
Demokratska stranka odnela je ubedljivu pobedu na izborima za američki Kongres, održanim na polovini predsedničkog mandata Donalda Trampa.
Prema projekcijama, demokrate će preuzeti ubedljivu većinu u Predstavničkom domu, koji je do sada bio pod kontrolom republikanaca, dok su na izborima za Senat ostvarili pobede i u brojnim saveznim državama koje su važile za tradicionalna republikanska uporišta.