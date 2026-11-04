ZELENSKI ODLIKOVAO MELANIJU TRAMP! Za prvu damu SAD Orden kneginje Olge I stepena
- Zelenski je odlikovao Melaniju Tramp Ordenom kneginje Olge I stepena za humanitarnu pomoć Ukrajini i zalaganje za ukrajinsku decu i civile.
- Prema saopštenju Bele kuće, ona je inicirala kontakte između Rusije i Ukrajine i u četvrtak bi trebalo da govori o prekidu vatre u Beloj kući.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odlikovao je prvu damu SAD Melaniju Tramp Ordenom kneginje Olge I stepena, u znak priznanja za njen doprinos humanitarnoj pomoći Ukrajini i naporima da se pomogne ukrajinskoj deci i civilima pogođenim ruskim ratom.
Prema predsedničkom ukazu od 2. novembra 2026. godine, odlikovanje se dodeljuje za humanitarni rad Melanije Tramp, zalaganje za ljudska prava i dobrotvorne aktivnosti usmerene na spasavanje ukrajinske dece i građana pogođenih ruskom agresijom, uključujući i one koji su ilegalno deportovani ili prisilno raseljeni sa ukrajinskih teritorija pod ruskom okupacijom.
Ukaz, objavljen pod brojem 1079/2026, navodi Melaniju Tramp kao dobitnicu Ordena kneginje Olge I stepena. Orden kneginje Olge je ukrajinsko državno odlikovanje kojim se odaju priznanja ženama za izuzetna dostignuća u javnim, profesionalnim i dobrotvornim aktivnostima.
Sutra okupljanje ruskih i ukrajinskih predstavnika u Beloj kući
Melanija Tramp bi trebalo da u četvrtak, 5. novembra, okupi ruske i ukrajinske predstavnike u Beloj kući, nakon njene uloge u obezbeđivanju prekida vatre oko grada Oleški u Hersonskoj oblasti, koji se nalazi pod ruskom okupacijom.
Prema saopštenju Bele kuće, ona je samostalno inicirala kontakte između dve zemlje i održaće govor o prekidu vatre u 11 časova po istočnoameričkom vremenu (ET).
Evakuacija Oleškog
Administracija je ovu inicijativu opisala kao diplomatski napor američke prve dame bez presedana, ali nije iznela detalje o predstavnicima čije se prisustvo očekuje niti o uslovima prekida vatre. Petodnevni prekid vatre oko Oleškog završen je 1. novembra, nakon humanitarne operacije u kojoj je evakuisano nekoliko stotina civila.
Operacija, koja je počela 27. oktobra na osnovu sporazuma između Kijeva i Moskve, uključivala je Melaniju Tramp i njen tim, pri čemu su SAD delovale kao garant obaveza obeju strana, izjavio je ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec.
Prema izveštajima, oko 80% evakuisanih odlučilo je da pređe na teritoriju pod kontrolom Ukrajine. Međutim, pripadnici ukrajinske vojske izrazili su zabrinutost da su ruske snage možda iskoristile pauzu u borbama za rotaciju trupa i premeštanje vojne tehnike.
Lubinec je osporio tvrdnje o kršenju dogovora, rekavši da je uočena vojna oprema korišćena za deminiranje.
Nekoliko stotina ljudi, potencijalno i do 1.000, i dalje se nalazi u Oleškom. Lubinec je izjavio da je humanitarna pomoć dostavljena onima koji su ostali, kao i da bi slične operacije evakuacije mogle da se organizuju na mesečnom nivou.
(Kurir.rs/Kyiv post)