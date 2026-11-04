Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odlikovao je prvu damu SAD Melaniju Tramp Ordenom kneginje Olge I stepena, u znak priznanja za njen doprinos humanitarnoj pomoći Ukrajini i naporima da se pomogne ukrajinskoj deci i civilima pogođenim ruskim ratom.

Prema predsedničkom ukazu od 2. novembra 2026. godine, odlikovanje se dodeljuje za humanitarni rad Melanije Tramp, zalaganje za ljudska prava i dobrotvorne aktivnosti usmerene na spasavanje ukrajinske dece i građana pogođenih ruskom agresijom, uključujući i one koji su ilegalno deportovani ili prisilno raseljeni sa ukrajinskih teritorija pod ruskom okupacijom.

Ukaz, objavljen pod brojem 1079/2026, navodi Melaniju Tramp kao dobitnicu Ordena kneginje Olge I stepena. Orden kneginje Olge je ukrajinsko državno odlikovanje kojim se odaju priznanja ženama za izuzetna dostignuća u javnim, profesionalnim i dobrotvornim aktivnostima.

1/7 Vidi galeriju Melanija Tramp Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Pr / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pool / Zuma Press / Profimedia, Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sutra okupljanje ruskih i ukrajinskih predstavnika u Beloj kući

Melanija Tramp bi trebalo da u četvrtak, 5. novembra, okupi ruske i ukrajinske predstavnike u Beloj kući, nakon njene uloge u obezbeđivanju prekida vatre oko grada Oleški u Hersonskoj oblasti, koji se nalazi pod ruskom okupacijom.

Prema saopštenju Bele kuće, ona je samostalno inicirala kontakte između dve zemlje i održaće govor o prekidu vatre u 11 časova po istočnoameričkom vremenu (ET).

Evakuacija Oleškog

Administracija je ovu inicijativu opisala kao diplomatski napor američke prve dame bez presedana, ali nije iznela detalje o predstavnicima čije se prisustvo očekuje niti o uslovima prekida vatre. Petodnevni prekid vatre oko Oleškog završen je 1. novembra, nakon humanitarne operacije u kojoj je evakuisano nekoliko stotina civila.

1/5 Vidi galeriju Ukrajina Oleški Foto: Efrem Lukatsky/AP, Office of the Ombudsman of Ukrai

Operacija, koja je počela 27. oktobra na osnovu sporazuma između Kijeva i Moskve, uključivala je Melaniju Tramp i njen tim, pri čemu su SAD delovale kao garant obaveza obeju strana, izjavio je ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec.

Prema izveštajima, oko 80% evakuisanih odlučilo je da pređe na teritoriju pod kontrolom Ukrajine. Međutim, pripadnici ukrajinske vojske izrazili su zabrinutost da su ruske snage možda iskoristile pauzu u borbama za rotaciju trupa i premeštanje vojne tehnike.

Lubinec je osporio tvrdnje o kršenju dogovora, rekavši da je uočena vojna oprema korišćena za deminiranje.

1/8 Vidi galeriju Grad Oleški u Hersonskoj oblasti Foto: X printscreen