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Mađarska je objavila deo dostupnih podataka iz arhiva nekadašnje komunističke državne bezbednosti, zahvaljujući čemu će biti moguće da se putem interneta pretražuje oko 60.000 imena iz tih dosijea, izjavio je danas generalni direktor mađarskog Istorijskog arhiva službi državne bezbednosti Gerge Bendeguz Čeh.

Čeh je za javni servis Radio Košut naveo da će na internet stranici Nyitottaktak.hu biti dostupne tri vrste dokumenata - takozvanih "Dosijea 6", odnosno evidencija o vrbovanju, prenosi MTI.

Dodao je da baza podataka može da se koristi bez registracije, a da pretraga može da se vrši na osnovu imena i drugih ličnih identifikacionih podataka.

Naglasio je da samo prisustvo nekog imena u evidenciji ne dokazuje da je ta osoba sarađivala sa službama državne bezbednosti, već da podaci samo ukazuju na to da je pojedinac na neki način došao u kontakt sa tajnom službom, na primer u slučajevima kada je pokušaj vrbovanja bio neuspešan ili kada je osoba odbila saradnju u ranoj fazi.

Čeh je dodao da bi, radi utvrđivanja stvarne prirode odnosa i aktivnosti službi državne bezbednosti, bila potrebna dodatna istraživanja i pristup dosijeima o vrbovanju.

Dosijei koji su od danas dostupni pružaju detaljan uvid u pripreme za vrbovanje, praćenje dotične osobe, pritiske koji su na nju vršeni, tok saradnje, kao i njen završetak.

Foto: Profimedia

Čeh je istakao da nikoga ne treba osuđivati samo na osnovu toga što se njegovo ime pojavljuje u bazi podataka, već da arhiv ima za cilj da pomogne u tumačenju dokumenata tako što će pojasniti način rada službi državne bezbednosti, metode koje su korišćene za vrbovanje agenata, kao i tehničku terminologiju zastupljenu u dokumentima.

Naveo je da osobe na koje se podaci odnose, kao i njihovi potomci, mogu arhivu da dostave ispravke, kao i dokumenta koja sadrže njihove lične podatke i priče.

Komentarišući izjavu koju je arhivu dostavio bivši premijer Mikloš Nemet, a koja se tiče prošlosti bivšeg premijera Viktora Orbana, Čeh je kazao da je Nemet lično posetio ovu instituciju i da je predao izjavu koju je potpisao u prisustvu svojih advokata.

Arhiv tretira taj dokument kao memoarski zapis i stavlja ga na raspolaganje istraživačima, ali je Čeh naglasio da sadržaj izjave nije potkrepljen nikakvim izvornim dokumentima, dokazima ili drugim izvorima i da, prema trenutnim saznanjima arhiva, "nikakvi drugi dokazi ili dokumenti ne potvrđuju" ono što je u njoj opisano.

Orban je juče na svojoj Fejsbuk stranici objavio dokumente za koje tvrdi da dokazuju da su ga, zajedno sa suprugom, pripadnici komunističke državne partije držali pod nadzorom.

Mađarski premijer Peter Mađar je kazao da objavljivanjem dosijea tajnih službi iz komunističkog doba mađarska vlada ispravlja propust koji datira još iz vremena demokratske tranzicije 1990. godine.

Mađar je, u prenosu uživo iz podruma Istorijskog arhiva službi državne bezbednosti, rekao da su, nakon sloma komunizma, mnoge zemlje centralne Evrope obelodanile zapise o vrbovanju doušnika, kao i imena onih koji su održavali taj režim u životu, ali da Mađarska to nije učinila.

Mađar je izjavio da su uzastopne vlade tokom prethodnih 36 godina sprečavale objavljivanje dosijea.

Šef poslaničke grupe mađarske opozicione stranke Fides Janoš Boka kritikovao je danas način na koji su obelodanjeni dosijei tajnih službi iz komunističkog doba.

Boka je u objavi na Fejsbuku naveo da vladajuća stranka Tisa i dalje obmanjuje Mađare jer, prema njegovim rečima, objavljivanje desetina hiljada dokumenata koji su "izvučeni iz konteksta i bez ikakve analize" ne doprinosi razumevanju mađarske prošlosti "niti suočavanju s njom".

Prema njegovim rečima, objavljivanje ovih dokumenata služi isključivo izazivanju nemira, podeli mađarskog naroda i skretanju pažnje sa stvarnih problema Mađarske.

"Nikada nećemo sasvim pouzdano znati ko je sarađivao sa komunističkim režimom, zašto niti kako, mnogi od onih koji su u tome učestvovali više nisu živi, a neki dokumenti su nestali, uništeni su ili su do danas ostali poverljivi", rekao je Boka.