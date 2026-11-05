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Gotovo polovina zaposlenih u Holandiji želela bi da spoji posao i odmor na takozvanom radnom odmoru, pokazuju rezultati istraživanja platforme za traženje posla Indeed koji su objavljeni danas.

Prema tom istraživanju, samo osam odsto zaposlenih je reklo da njihov poslodavac dozvoljava radni odmor, a čak 23 odsto onih koji su to već koristili priznali su da su to učinili bez obaveštavanja poslodavca.

Istovremeno, 88 odsto zaposlenih u Holandiji smatra da bi mogućnost odlaska na radni odmor pozitivno uticala na njihovo zadovoljstvo poslom, preneo je NL Tajms.

Šta je radni odmor?

Radni odmor ili "workation" podrazumeva da zaposleni rade na daljinu dok borave na turističkoj destinaciji, odnosno da svoje uobičajeno radno vreme provode na drugom mestu, što poslodavac mora da odobri.

Foto: Yuliia Kaveshnikova / Alamy / Profimedia

Međutim, pojedini zaposleni navodno uzimaju stvar u svoje ruke i odlaze na radni odmor bez obaveštavanja nadređenih.

Zašto poslodavci ne dozvoljavaju rad sa druge lokacije?

Poslodavci, s druge strane, pre svega ukazuju na moguće probleme.

Više od trećine stručnjaka za ljudske resurse navelo je stvaranje nejednakosti među kolegama kao razlog zbog kojeg ne dozvoljavaju zaposlenima da rade sa druge lokacije.

Takođe navode da nisu svi poslovi pogodni za takav način rada.

Istraživanje je sprovedeno među 1.570 zaposlenih i 527 stručnjaka za ljudske resurse.

Rad od kuće izaziva polemike u Holandiji

Rad van kancelarije već duže vreme izaziva žestoke polemike u Holandiji.

Turistička platforma Booking.com nedavno je dobila sudski spor koji joj omogućava da od zaposlenih zahteva da najmanje 40 odsto radnog vremena provode u kancelariji.

Sud je istakao značaj redovnog neposrednog kontakta među kolegama za stvaranje pozitivne radne atmosfere.