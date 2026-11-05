Planeta
AMERIČKI MARINAC POGINUO U JAPANU! Tragedija nakon incidenta na Okinavi
- Američki marinac poginuo je tokom obuke u kampu Švab na Okinavi, saopštila je Treća divizija marinaca SAD.
- Nije navedeno da li je preminuo na licu mesta ili u bolnici, a identitet neće biti objavljen pre obaveštavanja porodice.
Slušaj vest
Američki marinac poginuo je nakon incidenta tokom obuke na Okinavi, u kampu Švab u Japanu, saopštila je danas Treća divizija marinaca SAD.
"Treća divizija marinaca sa teškim srcem objavljuje smrt marinca nakon incidenta tokom obuke u kampu Švab, Okinava, Japan, 3. novembra 2026. godine", navodi se u saopštenju, prenosi ABC.
Nije saopšteno da li je marinac preminuo na licu mesta ili je prebačen u bolnicu.
Očekuje se da ime marinca neće biti objavljeno do 24 sata nakon što porodica osobe bude obaveštena.
Kamp Švab je velika vojna baza Američkih marinaca (USMC) koja je smeštena na severoistočnoj obali ostrva Okinava, u blizini grada Nago.
(Kurir.rs/Tanjug/Foto:Ilustracija)
Reaguj
Komentariši