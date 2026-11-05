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Švajcarski ministar spoljnih poslova Ignacio Kasis obavestio je italijansku vladu da će Švajcarska da pokrije troškove lečenja mladih Italijana koji su povređeni u požaru u švajcarskom skijalištu Kran Montana tokom proslave Nove godine u iznosu od oko 1,65 miliona evra.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni i šef diplomatije Antonio Tajani pozdravili su taj potez švajcarskih vlasti, prenela je Ansa.

"Drago mi je zbog ovog rešenja - ni porodice, ni Italija neće snositi nikakav teret", navela je Meloni.

Tajani je ocenio u objavi na platformi X da je reč o gestu velike solidarnosti iz Švajcarske koji italijanska vlada i narod veoma cene.

Prema sporazumu između Švajcarske i Evropske unije, zemlje uglavnom same snose troškove lečenja svojih osiguranih građana kada se oni leče u inostranstvu.

Jedan pacijent osiguran u Švajcarskoj lečen je u Italiji.

Švajcarska je prvobitno tražila da joj Italija nadoknadi troškove lečenja Italijana, što je Meloni ocenila kao "sramotno".

U požaru koji je tokom proslave Nove godine izbio u prepunom baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana poginula je 41 osoba, a 115 je povređeno.

Dvanaest Italijana lečeno je u Švajcarskoj tokom prvih nedelja 2026. godine, nakon čega su prebačeni u bolnice u Italiji.