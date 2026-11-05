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Prvi potpredsednik španske vlade Karlos Kuerpo preuzeće Ministarstvo saobraćaja nakon ostavke dosadašnjeg ministra Oskara Puentea posle železničke nesreće u Toledu u kojoj je poginulo 69 ljudi, saopštio je danas španski premijer Pedro Sančez.

Sančez je naveo da je, zbog vanrednih parlamentarnih izbora, koji su zakazani za 29. novembar, odlučio da ne imenuje novog ministra i da će njegov prvi potpredsednik preuzeti odgovornost za resor saobraćaja, preneo je Efe.

Sančez je tu odluku saopštio španskom kralju, a stupila je na snagu kraljevskim dekretom koji je jutros objavljen u Službenom glasniku.

Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Španski premijer je naveo da je Kuerpo pokazao veliki kapacitet za upravljanje i integritet, kao i karakter koji je, kako je rekao, potreban i politici i Španiji.

"Zato sam uveren da će obaviti odličan posao i nastaviti reforme koje je započeo ministar Puente", rekao je Sančez.

On je pohvalio Puentea što je podneo ostavku, navodeći da je na taj način pokazao "ogromno poštovanje" prema žrtvama nesreće u Toledu.

Sančez je vanredne parlamentarne izbore raspisao 5. oktobra, a glavni neposredni razlog za njihovo raspisivanje bila je politička blokada u parlamentu nakon što je španska vlada predložila paket hitnih mera za rešavanje problema stanovanja, među kojima su bili ograničavanje kirija, privremena zabrana prinudnih iseljenja i ograničenja kompanija u kupovini stambenih nekretnina.

Španski parlament je 2. oktobra odbacio te mere, što je pokazalo koliko je Sančezova manjinska vlada oslabljena.