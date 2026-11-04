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Sajber napad na nekoliko banaka krvi imao je za cilj podizanje temperature na izuzetno visoke nivoe, ali je osujećen pre nego što je mogao da nanese štetu krvnim proizvodima ili uzorcima, saopštile su vlasti u Francuskoj u utorak kasno uveče.

Ovaj incident usledio je nakon što su supermarketi u nizu evropskih zemalja ove nedelje prijavili da su se njihovi frižideri i zamrzivači zagrejali nakon što su daljinski preuzeti, što je rezultiralo tonama pokvarene hrane i ukupnom štetom od više miliona evra.

Francuska ustanova za krv (EFS) saopštila je da su u ponedeljak na tri njena skladišta za hlađenje plazme "pragovi temperature i odmrzavanja podignuti na izuzetno visoke nivoe".

"Nisu utvrđene nikakve zdravstvene posledice i nijedan krvni proizvod nije izgubljen", navodi se u saopštenju.

Sajber napad je pogodio dobavljača rashladne opreme na tri lokacije EFS-a.

Uskladišteni proizvodi bile su kese s plazmom namenjene transfuziji i plazma koja se koristi za proizvodnju lekova, i oni su ili premešteni ili obezbeđeni, navodi se u saopštenju.

"Sistemi za praćenje i uzbunu brzo su otkrili anomalije, što je omogućilo osoblju da preduzme mere kako bi osiguralo da nijedan krvni proizvod ili uzorak ne bude ugrožen", dodaje se.

EFS je naveo da se operacije prikupljanja i distribucije krvi odvijaju bez prekida, čime se osigurava kontinuitet pružanja usluga pacijentima u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.