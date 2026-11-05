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Ruski napadi su tokom noći izazvali prekide snabdevanja strujom i vodom širom glavnog grada Ukrajine i u okolini.

Spasioci i dalje tragaju za preživelima u ruševinama u južnoj Ukrajini tri dana posle jednog od najsmrtonosnijih napada u toj oblasti u gotovo petogodišnjem ratu.

U Kijevu su stanovnici pozvani da koriste javne česme, a u najteže pogođenim delovima grada se formiraju centri za hitno zbrinjavanje, gde se nudi vruć čaj i struja za punjenje elektronskih uređaja.

Državna elektro kompanija Ukrenergo saopštila je da je Rusija pogodila energetske objekte više od 20 puta u prethodnih 24 časa.

Broj mrtvih u napadu na školu i sklonište u selu Komišuvaha porastao na 37

U ponedeljak je nekoliko ruskih navođenih raketa udarilo školu i sklonište u selu Komišuvaha, blizu linije fronta u južnoj Zaporoškoj oblasti. Vlasti su potvrdile 37 poginulih i kažu da je još 38 ljudi možda pod ruševinama.

1/11 Vidi galeriju Rusi bombardovali školu u Ukrajini koja je služila kao centar za distribuiranje humaniarne pomoći, Zaporoška oblast Foto: STR/AP

Broj mrtvih posle napada na Komišuvahu u ponedeljak porastao je na 37, izjavio je danas vršilac dužnosti šefa regionalne vojne uprave Mihailo Semikin. On je ranije upozorio da ruski napadi dronovima ometaju potragu, ali da će se operacije nastaviti.

S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom noći oborilo 709 ukrajinskih dronova.

Vodeća ruska onlajn maloprodajna kompanija Ozon saopštila je da je napad dronom izazvao požar u njenom logističkom centru u Adigejsku, u Adigejskoj oblasti.

Zvaničnici SAD, Nemačke, Francuske, Britanije, NATO i Evropske unije treba danas da razgovaraju u sedištu Evropske komisije u Briselu o bezbednosnom aranžmanu posle okončanja rata, potrebama rekonstrukcije i ekonomskim mogućnostima.

Nova runda mirovnih pregovora priprema se za iduću nedelju uz posredovanje SAD.