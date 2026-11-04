Slušaj vest

Rezultati izbora u Americi otvorili su pitanje da li se na svetskoj političkoj sceni menja odnos birača prema dosadašnjim liderima i da li na njihovo mesto dolaze nova, manje poznata imena. Posebnu pažnju privukla je podrška koju su pojedini kandidati dobili od generacije Z, što je pokrenulo i pitanje da li je reč o političkom trendu koji bi mogao da se prelije i na druge zemlje, uključujući Srbiju.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji bili su Dragoljub Bosnić, analitičar, Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar i Aleksandar Pavković, urednik i novinar produkcije "Balkan info".

- Pa, naravno da treba da pratimo izbore u Americi, pošto je Amerika i dalje najmoćnija zemlja na svetu, nažalost. Nadam se da će uskoro prestati da bude, ali svakako je jasno da će dešavanja u Americi uticati na ostatak sveta. Za nas je to loša stvar, apsolutno. Demokrate su se prema nama Srbima ponele mnogo gore nego republikanci. Ne kažem to zato što branim republikance, jer ni oni nisu cvećke, ali su nam republikanci naneli mnogo manje štete nego demokrate. Ako se setimo samo Bila Klintona i svega što je radio ovde, a da ne govorimo o njegovom učešću u dešavanjima na Epstajnovim ostrvima i tako dalje - počeo je Bosnić.

Dragoljub Bosnić, analitičar Foto: Kurir Televizija

Rat sa Iranom i čistke u generalštabu uzdrmali Trampovu vlast

Ocenio je da su Trampove odluke, posebno ulazak u rat sa Iranom i smena vojnih zvaničnika, ozbiljno narušile njegov politički položaj i mogle da dovedu do opoziva.

- Nažalost, ovo sve na kraju liči na renesansu. Za to je najviše odgovoran Tramp i njegova potpuno sumanuta spoljna politika, a dobrim delom i unutrašnja, ali spoljna je posebno loša. Naročito kada je reč o agresiji na Iran. Potpuno nepotrebno je ušao u taj rat. Celokupni američki generalštab govorio mu je: "Nemojte da idete, predsedniče, u taj rat", ali on je ipak otišao. Otpustio je čitav generalštab i zamenio ga svojim ljudima. Vidimo da Hegset konstantno sprovodi nekakve čistke. Zamenili su ih birokratskim ljudima koji samo klimaj u glavom. I šta se dogodilo? Izgubili su konvencionalni rat, pa Tramp ponovo mora da poseže za sumanutim pretnjama nuklearnim naoružanjem i tako dalje. Tramp je sada imao ogromnu sreću što nije izgubio još više. Da je kojim slučajem postojala dvotrećinska većina demokrata u Senatu, to bi odmah značilo opoziv. Gotovo je sigurno da bi do njega došlo. To ne bi bio prvi opoziv koji bi pokrenuo Kongres, ali bi bio prvi koji bi prošao u Senatu, pa bi Tramp morao da napusti predsedničku funkciju - objasnio je.

Kako je voditeljka podsetila, u američkim medijima pojavile su se i tvrdnje da je Donald Tramp nudio po 5.000 dolara, što je otvorilo dodatna pitanja o načinima na koje se pokušava uticati na birače i izborne rezultate. Detaljnije o ovome za Kurir TV govorio je Bumbić.

- Pa, ponudio je, ali mislim da ga sada niko nije ozbiljno shvatio. Zašto je Tramp, između ostalog, ponudio novac kada je uvodio carine? Tada se, naravno, postavilo pitanje: "Pa čekajte, zbog carina će cene otići gore!" A onda je Tramp rekao: "Ne, ne, ne, ja ću da podelim dividendu, odnosno prihod koji od carina bude pristizao u budžet, podeliću svima." Tako smo lepo očekivali da ćemo dobiti 1.500 ili 2.000 dolara. Međutim, to obećanje nije ispunjeno, baš kao ni neka obećanja koja smo imali ovde u našoj zemlji. Tako je ponudio i tih 5.000 dolara, ali kada je to učinio, više ga niko nije ozbiljno shvatao niti je računao da će se to zaista dogoditi - kaže on.

Nenad Bumbić - ekonomista Foto: Kurir Televizija

- To je loša vest, u suštini, i za ljude u Evropi, ali i kod nas, koji zastupaju suverenističku politiku i koji su u Trampu videli nekakvog vesnika promena, verujući da će se stvari promeniti. Sada bi na sve to mogli malo drugačije da gledaju. Međutim, osnovni problem je što su ti izbori u Americi bili slični prethodnim izborima kod nas. S jedne strane bio je Vučić, a s druge strane opet Vučić - ili glasaš za Vučića ili glasaš protiv njega. Nažalost, dobrim delom su i izbori u Americi suštinski bili takvi. Ono što bih voleo jeste da se naše stanovništvo pomalo ugleda na Amerikance i na njihovo glasanje po džepu, odnosno da li mi je bolje nego što mi je bilo pre četiri ili dve godine i da li je taj političar uradio nešto za mene ili nije? Kada pogledamo neka ključna Trampova obećanja koja su poznata i građanima Srbije, tu je, recimo, obećanje da će se rat u Ukrajini završiti već prvog dana njegovog mandata, da neće biti novih ratova i slično. To su stvari koje su i nama poznate. Jedan od uspešnih načina na koji je vođena prethodna Trampova kampanja u Sjedinjenim Državama bio je, recimo, kada dođete da natočite gorivo na pumpi i vidite malu nalepnicu sa nasmejanim Bajdenom, koja pokazuje na cenu goriva i poručuje: "Ja sam ovo uradio" - naveo je Bumbić.

Pored uticaja američke politike na Srbiju, otvoreno je i pitanje generacijskih promena u biračkom telu SAD. Posebno se izdvojila podrška generacije Z kandidatima koji zastupaju levičarske ideje, ali i pitanje da li su mladi glasali vođeni ideologijom ili nezadovoljstvom ekonomskom situacijom i rastom troškova života. Na koji način tumači ove izborne rezultate i promene među biračima, objasnio je Pavković.

- Posle određenog vremena, rezultati su stigli iz Kanzasa, Arizone, Teksasa, Ohaja, a zatim i Mičigena. Tu je situacija specifična jer je Abdul El-Sajed upravo tu pobedio. On je prvi muslimanski senator u američkoj istoriji. Misisipi i Aljaska bile su takozvane crvene, odnosno republikanske države, koje su sada postale plave. To znači da su ih republikanci ranije držali. Poslednji put su republikanci izgubili izbore u Teksasu 1988. godine, a sada se to ponovilo. Ovo je rekordni Trampov debakl. Zato što u politici postoji nešto što se zove legitimitet. Kada dođete na vlast sa velikom podrškom, stičete veliki legitimitet, ali ljudi istovremeno imaju i velika očekivanja od vas - rekao je.

Aleksandar Pavković Foto: Kurir Televizija

- Tramp je uglavnom reagovao na postojeće situacije. Zapravo, nije imao nikakvu inicijativu. Ono što je uradio sa Venecuelom uopšte nije bilo deo njegovog programa. Ni ono što je uradio sa Iranom nije bilo deo njegovog programa. Kada je reč o Grenlandu, videli smo da Amerikanci tamo imaju bazu Pitufik. Tramp se pre nekoliko dana hvalio da su dobili Grenland, jer se tamo nalaze lantanoidi, odnosno hemijski elementi iz grupe retkih zemalja, a od 34 takva elementa, 25 ih ima na Grenlandu. On sada govori: "To je naše." Ali šta prosečan Amerikanac ima od toga što će tamo postojati neki lantanoidi? Drugo, tu je i pitanje cena. Kao što je Bumbić rekao, kada vidite koliko su cene porasle u Americi i koliko su ljudi nezadovoljni zbog rata, jasno je da je i to uticalo na raspoloženje birača. Koliko god da je rat geografski udaljen, svaki rat je za Amerikance daleko, jer nemaju osećaj kakav smo mi, nažalost, kroz istoriju često imali - da se ratuje na našoj teritoriji. Ipak, oni znaju da se negde ratuje i to im je prihvatljivo dok pobeđuju - za Kurir televiziju, kaže Pavković.

01:49 "IMAO JE OGROMNU SREĆU ŠTO NIJE IZGUBIO JOŠ VIŠE" Stručnjaci za Kurir televiziju ukazali na greške koje su Donalda Trampa dovele do političkog poraza Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs