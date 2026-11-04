DETE (12) NAĐENO MRTVO U HOTELSKOJ SOBI! Policija zatekla stravičan prizor, sumnja se na monstruozan zločin! Užas u Minhenu
- U hotelu u Minhenu pronađeno je mrtvo 12-godišnje dete, dok je pored njega zatečena teško povređena majka, državljanka Ukrajine.
- Policija sumnja na ubistvo i pokušaj samoubistva, a specijalizovana jedinica za krvne delikte preuzela je istragu.
Tragičan slučaj potresao je Minhen u sredu ujutru, kada je u hotelskoj sobi u blizini glavne železničke stanice, u ulici Arnulfštrase, pronađeno telo dvanaestogodišnjeg deteta.
Pored deteta je zatečena njegova teško povređena majka, za koju nemački mediji, pozivajući se na list "Bild", navode da je državljanka Ukrajine. Policija je pokrenula istragu zbog sumnje na ubistvo, a slučaj je preuzela specijalizovana jedinica za krvne delikte.
Intervencija policije započela je oko 9.40 časova, nakon prijave nadležnim službama. Tragedija se dogodila u hotelu Eden Hotel Wolff, koji se nalazi u blizini centralne železničke stanice u Minhenu.
Zbog potresnog događaja jednom od zaposlenih u hotelu bila je potrebna psihološka pomoć, pa je na lice mesta upućen tim za krizne intervencije.
Istražitelji trenutno pregledaju snimke sa sigurnosnih kamera kako bi utvrdili sve okolnosti tragedije.
Prema prvim informacijama iz istrage, postoji sumnja da je majka usmrtila dete, a zatim pokušala da sebi oduzme život. Istraga je u toku, a konačne okolnosti događaja još nisu utvrđene.