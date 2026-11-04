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Jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga pogodile su dva ruska protivvazdušna raketno-artiljerijska sistema Pancir i jednu vatrenu jedinicu na privremeno okupiranom Krimu.

To je na Telegramu saopštio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, prenosi Ukrinform.

Ukrajinske odbrambene snage su 3. novembra i tokom noći između 3. i 4. novembra izvele napade na dva sistema protivvazdušne odbrane Pancir i jednu vatrenu jedinicu na Krimu.

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Foto: Screenshot Youtube/Наоружање Војске Србије

Pogođeni su sistemi Pancir-S2 i Pancir.

Sistemi Pancir štite ruske objekte na Krimu i jugu Rusije od ukrajinskih dronova i raketa. Svaki uništeni sistem dodatno slabi sposobnosti ruske protivvazdušne odbrane.

Ukrajinske snage takođe su pogodile ruski komandni punkt za upravljanje bespilotnim letelicama u blizini Vladivke, u Zaporoškoj oblasti, kao i rusko vojno logističko skladište nedaleko od Bilovodska, u Luganskoj oblasti.

Pored toga, potvrđeno je da je u ranijem napadu, izvedenom 26. oktobra, uništena zgrada skladišta u okviru ruskog depoa raketnog i artiljerijskog naoružanja kod Ohorodnog, u Donjeckoj oblasti.

Kako je ranije preneo Ukrinform, ukrajinske odbrambene snage su tokom oktobra pogodile najmanje 30 strateških objekata u Rusiji, uključujući sedam fabrika vojnoindustrijskog kompleksa, tri vojna aerodroma, kao i ruske vojne avione, radarske sisteme i logističke objekte.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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