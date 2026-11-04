POGOĐENO ORUŽJE VREDNO VIŠE OD 30 MILIONA DOLARA Moskva pretrpela težak udarac! Ukrajinci razbili rusku odbranu na Krimu
Jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga pogodile su dva ruska protivvazdušna raketno-artiljerijska sistema Pancir i jednu vatrenu jedinicu na privremeno okupiranom Krimu.
To je na Telegramu saopštio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, prenosi Ukrinform.
Ukrajinske odbrambene snage su 3. novembra i tokom noći između 3. i 4. novembra izvele napade na dva sistema protivvazdušne odbrane Pancir i jednu vatrenu jedinicu na Krimu.
Pogođeni su sistemi Pancir-S2 i Pancir.
Sistemi Pancir štite ruske objekte na Krimu i jugu Rusije od ukrajinskih dronova i raketa. Svaki uništeni sistem dodatno slabi sposobnosti ruske protivvazdušne odbrane.
Ukrajinske snage takođe su pogodile ruski komandni punkt za upravljanje bespilotnim letelicama u blizini Vladivke, u Zaporoškoj oblasti, kao i rusko vojno logističko skladište nedaleko od Bilovodska, u Luganskoj oblasti.
Pored toga, potvrđeno je da je u ranijem napadu, izvedenom 26. oktobra, uništena zgrada skladišta u okviru ruskog depoa raketnog i artiljerijskog naoružanja kod Ohorodnog, u Donjeckoj oblasti.
Kako je ranije preneo Ukrinform, ukrajinske odbrambene snage su tokom oktobra pogodile najmanje 30 strateških objekata u Rusiji, uključujući sedam fabrika vojnoindustrijskog kompleksa, tri vojna aerodroma, kao i ruske vojne avione, radarske sisteme i logističke objekte.
(Kurir.rs/Ukrinform)