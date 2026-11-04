Pilot Džef Gregori i kopilotkinja Natalija Gadelja, posada privatnog aviona Ilirdžet 60, poginuli u avionskoj nesreći na Floridi

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Piloti privatnog aviona "lir-džet" (Learjet), koji se u nedelju srušio na Floridi, možda su napravili fatalnu grešku uletevši pravo u snažnu oluju, upozoravaju vazduhoplovni stručnjaci.

Letelica vredna dva miliona dolara survala se velikom brzinom i eksplodirala pri udaru, pri čemu je poginulo svih devetoro putnika i članova posade, uključujući tehnološkog magnata milionera i njegovu porodicu.

Avion je leteo iz Teksasa ka Bahamima kada je na visini od oko 35.000 stopa naišao na zonu izuzetno opasnih meteoroloških nepogoda.

Džastin Krab, iskusni pilot i izvršni direktor platforme za rezervaciju čarter letova "Džetli", izjavio je za "Njujork post" da je posada morala u potpunosti da izbegne ovaj olujni sistem.

Posada možda podlegla psihološkom fenomenu

Iako je kontrola letenja navodno odobrila promenu kursa radi zaobilaženja nevremena, piloti su nastavili pravo kroz oluju.

Krab pretpostavlja da je posada možda podlegla dobro poznatom vazduhoplovnom fenomenu "get-there-itis" — psihološkom pritisku da se po svaku cenu stigne na odredište, koji neretko pomuti rasuđivanje letačkog osoblja.

Ipak, on napominje da tačni razlozi zbog kojih je posada donela takvu odluku i dalje nisu poznati.

Potez koji je ubrzao katastrofu?

Kriza u vazduhu kulminirala je kada je dvadesetogodišnja kopilotkinja Natalija Gadelja Filgeiras prijavila da se na letelici ubrzano stvara led. Zatražila je dozvolu za penjanje sa 35.000 na 37.000 stopa u očiglednom pokušaju da iznad oblaka pronađe čistiji vazduh i izbegne smrzavanje.

Natalija Gadelja (20), kopilotkinja privatnog aviona Lirdžet 60, koja je poginula u avionskoj nesreći na Floridi. Foto: Foto: itsnatfilg/Threads

Međutim, Krab upozorava da je upravo taj potez mogao ubrzati katastrofu. Naslage leda drastično remete strujanje vazduha preko krila i smanjuju uzgon, dok oštro penjanje u takvom stanju višestruko uvećava rizik od aerodinamičkog sloma uzgona (stala).

Foto: Printkskrin

Dva izbora pred posadom

Vazduhoplovni advokat Zakari S. Gorvic iz kancelarije "Podherst Orsek" objašnjava da se posada našla pred zastrašujućim izborom: da se penje ka čistijem nebu ili da se spusti u potencijalno još težu zonu zaleđivanja.

Kako su se olujni oblaci prostirali čak do visine od 50.000 stopa, avion ni penjanjem ne bi uspeo da izađe iz opasnosti.

Gorvic ističe da je reč o sticaju najnepovoljnijih okolnosti, ali i apeluje da se krivica ne prebacuje na mladu kopilotkinju, jer analiza radio-komunikacije ukazuje na to da je komandama u tim trenucima najverovatnije upravljao kapetan.

Tragovi raspada aviona pre samog pada

Zvanični uzrok nesreće i dalje je predmet istrage i za sada nema zvanične potvrde o pilotskoj grešci. Ipak, nova saznanja sugerišu da je letelica počela da se raspada još u vazduhu pre nego što je udarila o tlo u mestu Grinakres, u okrugu Palm Bič.

Tom Čepmen, član Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB), saopštio je u utorak da je krmilo visine pronađeno polomljeno u tri dela, rasuta na udaljenosti od 2,1 do 6,1 kilometara od glavnog mesta udara.

Avion se obrušio brzinom većom od 483 kilometra na sat pre nego što je udario u kolovoz u blizini naseljenog mesta, ostavivši za sobom ogroman krater. Istražitelji su apelovali na lokalno stanovništvo da ne dira krhotine koje pronađe kako ne bi ugrozili tok istrage.

Tragičan bilans nesreće

U ovoj nesreći život je izgubio poznati tehnološki magnat Adam Robinson (44), njegova supruga Helen Šarp, kao i njihovo dvoje dece, četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli.

Adam Robinson (45), njegova supruga Helen Šarp (40) i njihovo dvoje male dece, četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli, poginuli u padu aviona na Floridi Foto: Privatna Arhiva