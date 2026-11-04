BELA KUĆA SE OGLASILA POSLE DEBAKLA REPUBLIKANACA! Amerikancima poslata jasna poruka (FOTO)
Nakon teškog poraza republikanaca na američkim međuizborima, na kojima su demokrate ostvarile značajne pobede i preuzele kontrolu nad Predstavničkim domom Kongresa, Bela kuća oglasila se porukom kojom je podsetila Amerikance da Donald Tramp i dalje ostaje predsednik Sjedinjenih Američkih Država.
Uprkos izbornom neuspehu Republikanske stranke, iz Bele kuće stigla je kratka, ali upečatljiva poruka upućena američkoj javnosti.
"Donald Tramp je i dalje vaš predsednik", poručeno je iz Bele kuće nakon objavljivanja izbornih rezultata.
Na zvaničnim kanalima Bele kuće objavljena je fotografija uz poruku "Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", što je izraz koji Tramp često koristi u svojim objavama na društvenoj mreži Truth Social.
Bela kuća odgovorila na izborni poraz
Poruka Bele kuće nadovezala se na raniju izjavu direktora komunikacija Stivena Čunga, koji je tokom jutra reagovao na rezultate izbora.
"Donald Dž. Tramp je predsednik Sjedinjenih Američkih Država. I dalje vaš predsednik!", poručio je Čung.
Ovakva reakcija usledila je nakon izbora koji su predstavljali ozbiljan politički udarac za republikance i Trampovu administraciju.
Iako međuizbori ne odlučuju o tome ko će biti predsednik SAD, njihovi rezultati mogu značajno da promene odnos snaga u Kongresu i otežaju sprovođenje predsednikove političke agende.
Tramp priznao da je iznenađen
Sam Donald Tramp već se oglasio povodom izbornih rezultata i priznao da nije očekivao ovakav ishod.
Američki predsednik izjavio je da je "pomalo iznenađen" rezultatima, ne iznoseći detaljnije objašnjenje izbornog neuspeha svoje stranke.
Istovremeno, mnogi visoki zvaničnici njegove administracije tokom dana nisu javno komentarisali poraz republikanaca.
Rezultati međuizbora predstavljaju važan test podrške Trampovoj politici, a gubitak republikanske kontrole nad Predstavničkim domom mogao bi da oteža usvajanje zakona i sprovođenje ključnih planova njegove administracije.
Ipak, uprkos promenama u Kongresu, Tramp ostaje na čelu Sjedinjenih Američkih Država, što je Bela kuća očigledno želela da naglasi svojom porukom.
(Kurir.rs/SkyNews)