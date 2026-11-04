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Pet vodećih evropskih članica NATO-a dogovorilo se da ojača evropske odbrambene kapacitete i preuzme veću odgovornost za bezbednost kontinenta, uz poruku da Sjedinjene Američke Države ostaju nezamenljiv saveznik.

Ministri odbrane Francuske, Nemačke, Italije, Poljske i Velike Britanije, koje čine grupu E5, sastali su se u Parizu kako bi razgovarali o budućnosti evropske odbrane i ulozi evropskih država unutar NATO-a.

Kako prenosi LRT, pozivajući se na agenciju BNS, ministri su nakon sastanka potvrdili spremnost da njihove zemlje aktivnije razvijaju sopstvene vojne sposobnosti i preuzmu značajniju ulogu u očuvanju evropske bezbednosti.

Evropa želi snažniju odbranu unutar NATO-a

Jedan od glavnih zaključaka sastanka jeste potreba da evropske članice NATO-a postanu sposobnije da samostalno odgovore na bezbednosne izazove.

Francuska ministarka odbrane Katrin Votren izjavila je da će pet zemalja raditi na stvaranju snažnije Evrope unutar NATO-a, uz koordinaciju sa Vašingtonom.

Time su evropski saveznici poručili da jačanje evropske odbrane ne podrazumeva udaljavanje od Sjedinjenih Američkih Država, već povećanje evropskog doprinosa zajedničkoj bezbednosti.

Ministri su istovremeno naglasili da je nastavak američkog vojnog prisustva u Evropi od velikog značaja za stabilnost i odbrambene sposobnosti Alijanse.

Zastava Severnoatlantskog saveza (NATO). Foto: Nato.int

Američko povlačenje otvorilo važna pitanja

Razgovori u Parizu održani su u trenutku kada se evropske zemlje suočavaju sa mogućim promenama američkog vojnog prisustva na kontinentu.

Posebnu pažnju izazvala je odluka Pentagona da smanji broj američkih vojnika u Nemačkoj za približno 5.000 pripadnika.

Ovaj potez dodatno je otvorio pitanje koliko evropske države mogu da se oslone na sopstvene odbrambene kapacitete i koliko brzo mogu da ih unaprede.

Poljska je izrazila očekivanje da će eventualna smanjenja američkog vojnog prisustva biti usklađena sa evropskim saveznicima, kako takve odluke ne bi oslabile odbrambene sposobnosti NATO-a.

Za evropske članice Alijanse to znači potrebu za boljom vojnom koordinacijom, razvojem zajedničkih kapaciteta i većim preuzimanjem odgovornosti za regionalnu bezbednost.

Potvrđena podrška Ukrajini

Pored pitanja evropske odbrane, ministri su razgovarali i o nastavku podrške Ukrajini u ratu protiv Rusije.

Predstavnici svih pet država potvrdili su spremnost da nastave da pružaju pomoć Kijevu.

Ipak, tokom sastanka nisu predstavljeni novi paketi vojne pomoći.

Podrška Ukrajini ostaje jedno od važnih pitanja evropske bezbednosne politike, posebno u kontekstu nastojanja evropskih država da ojačaju sopstvene vojne sposobnosti.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sledeći sastanak u Rimu

Dogovor pet evropskih sila predstavlja još jedan korak ka jačanju evropskog stuba NATO-a, ali ne i najavu stvaranja odbrambenog sistema nezavisnog od Alijanse.

Francuska, Nemačka, Italija, Poljska i Velika Britanija žele da Evropa ima veću ulogu u sopstvenoj odbrani, uz očuvanje strateškog partnerstva sa SAD.