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Država koja želi da postane članica Evropske unije nije automatski obavezna da prihvati sve spoljnopolitičke odluke EU, uključujući sankcije Rusiji. Sam status kandidata ne znači da država mora odmah da uvede sve mere koje je usvojio Brisel.

Evropska unija očekuje da države kandidati postepeno usklađuju svoju spoljnu politiku sa politikom EU. Međutim, to ne znači da tokom pregovora moraju da prihvate svaku odluku Unije.

Razlog je jednostavan. Države kandidati još nisu članice EU, pa se evropske sankcije ne primenjuju automatski na njih.

To potvrđuju i zvanična dokumenta Evropske unije. Evropska komisija u pregovaračkom Poglavlju 31 predviđa postepeno usklađivanje spoljne politike država kandidata sa politikom EU.

Istovremeno, u dokumentaciji iz 2026. godine navodi se da države moraju da prihvate postojeće sankcije EU najkasnije do trenutka kada postanu članice.

Da li je uvođenje sankcija Rusiji obavezno?

Uvođenje sankcija Rusiji jedno je od važnih pitanja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.

Brisel očekuje da države koje žele da postanu članice postepeno prihvataju zajedničku spoljnu politiku EU. To uključuje i sankcije koje su uvedene Rusiji zbog rata u Ukrajini.

Ipak, država kandidat nije automatski pravno obavezna da uvede sankcije Rusiji dok traje proces pristupanja EU.

To znači da država koja odbije da uvede sankcije ne krši samim tim pravila koja važe za članice Evropske unije.

Međutim, takva odluka može da ima političke posledice. EU može da uspori pregovore ili da traži uvođenje sankcija kao uslov za dalji napredak ka članstvu.

Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

Drugim rečima, država kandidat ne mora odmah da uvede sankcije, ali odbijanje može da joj oteža ulazak u EU.

Važno je i da se pravila za države kandidate razlikuju od pravila za punopravne članice.

Država kandidat ne mora da primeni sve zakone EU pre nego što postane članica. Za pojedina pravila mogu se dogovoriti prelazni periodi, tokom kojih će se ona postepeno primenjivati.

Isto tako, tokom pristupnih pregovora nije automatski obavezna da prihvati svaku spoljnopolitičku odluku Brisela, uključujući sankcije Rusiji.

Međutim, do pristupanja mora da ispuni uslove za članstvo, uključujući usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU.