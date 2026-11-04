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Ukrajinski portal Kyiv Independent bio je meta sajber napada 4. novembra, zbog čega je došlo do problema u radu sajta, dok su pojedini čitaoci primili mejlove sa lažnim tvrdnjama na ruskom i engleskom jeziku.

Sadržaj lažnih poruka ukazuje na mogućnost da iza napada stoji Rusija. Hakeri su uspeli da pristupe sistemu za upravljanje sadržajem sajta (CMS), kao i jednom od servisa koje Kyiv Independent koristi za slanje biltena putem elektronske pošte.

"Ovo je prvi put da nam se dogodio ovakav napad i shvatamo ga veoma ozbiljno", izjavila je Olga Rudenko, glavna urednica portala Kyiv Independent.

Napad ima sličnosti sa hakovanjem državne aplikacije koju građani Ukrajine koriste za upozorenja na vazdušnu opasnost, a koje se dogodilo tri dana ranije.

Hakeri su poslali četiri mejla i objavili slične poruke na sajtu, koje su zaposleni u redakciji odmah uklonili.

Bankovni podaci članova i donatora portala nisu ugroženi, budući da se sve informacije o plaćanjima obrađuju preko bezbednih sistema nezavisnih pružalaca platnih usluga.

"Naš tim od noćas radi na zaustavljanju ovog odvratnog napada, zajedno sa stručnjacima za sajber bezbednost. Činimo sve što možemo da identifikujemo sve ranjivosti i zaštitimo naše platforme od mogućih budućih napada", izjavio je Zahar Procjuk, operativni direktor portala Kyiv Independent.

"Zahvalni smo na svoj podršci i porukama sa ponudama pomoći koje smo dobili od čitalaca, članova i partnera iz različitih zemalja. Ovaj napad nas neće sprečiti da nastavimo svoj posao."

Hakeri širili lažne tvrdnje o Zelenskom i Putinu

Mejlovi koje su hakeri poslali sadržali su lažne tvrdnje o ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

U prvom mejlu, poslatom 4. novembra u jedan sat posle ponoći po kijevskom vremenu, tvrdilo se da je "Zelenski lansirao nuklearnu bojevu glavu na Kijev" kao "dokaz prijateljstva" nakon sastanka sa Putinom.

Poruka je sadržala i korisničko ime anonimnog Telegram kanala. Telegram je aplikacija za razmenu poruka i društvena mreža ruskog porekla koja se široko koristi u Ukrajini. Na pomenutom kanalu objavljivane su podrugljive poruke i pretnje napadima na Ukrajince, napisane na ruskom jeziku.

U mejlu su primaoci na ruskom jeziku upozoreni da potraže sklonište.

Inače, samo mali deo publike portala Kyiv Independent živi u Ukrajini, dok većina čitalaca dolazi iz zemalja engleskog govornog područja, poput SAD, Velike Britanije, Kanade i Australije, kao i drugih evropskih država.

Drugi mejl na ruskom jeziku poslat je 4. novembra u 14.30 po lokalnom vremenu. Slična poruka na engleskom poslata je u 15.05, nakon čega je usledio još jedan mejl na ruskom jeziku.

Istovremeno je napadnut i sam sajt. Ove poruke sadržale su lažne tvrdnje o fizičkom napadu na Zelenskog.

"Napadi poput ovih deo su rata o kojem svakodnevno izveštavamo. Njihov cilj je da poseju konfuziju i naruše poverenje", izjavila je Rudenko.

Prethodno hakovana i aplikacija za vazdušnu opasnost

Napad na Kyiv Independent dogodio se samo nekoliko dana nakon što je hakovana ukrajinska aplikacija za upozoravanje na vazdušnu opasnost.

Korisnicima su tada na telefone stigla brojna lažna upozorenja o nuklearnim i hemijskim pretnjama, kao i o mogućim uličnim borbama. Poslata je i lažna poruka na ruskom jeziku.

"Zdravo! Uskoro će se širom Ukrajine oglasiti upozorenje na nuklearnu opasnost! Ne brinite, Orešnik (raketa) je na putu", glasilo je jedno od lažnih upozorenja.

Aplikacija je razvijena u saradnji ukrajinskog Ministarstva digitalne transformacije i kompanije za bezbednosne tehnologije Ajax Systems.

Lažna upozorenja uklonjena su približno sat vremena kasnije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je u intervjuu za PBS News 2. novembra da je, prema njegovim tvrdnjama, iza napada stajala Rusija.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

"Bio je to sajber napad, jedan od stotina i hiljada takvih napada koje su Rusi ranije izveli na bankarske sisteme, penzije, socijalnu pomoć i brojne druge oblike podrške civilima."