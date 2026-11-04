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Norveška, Finska i Poljska proširuju programe vojne obuke za rezerviste i obične građane zbog sve većih bezbednosnih pretnji koje dolaze iz Rusije.

Prema analizi nemačkog lista Bild, koja se bavi merama civilne odbrane u ove tri zemlje, programi pripreme stanovništva obuhvataju obavezne vojne vežbe za rezerviste, obuku civila i pripreme za reagovanje u vanrednim situacijama.

Norveška je 2026. godinu proglasila godinom "totalne odbrane", uspostavljajući širok sistem koji povezuje vojsku, državne institucije, privatne kompanije i građane u zajedničke planove zaštite zemlje.

1/9 Vidi galeriju Poljska vojska Foto: Shutterstock, Printscreen/Youtube

Podrška obaveznom služenju vojnog roka u Norveškoj iznosi 85 odsto. Norveška teritorijalna odbrana, poznata kao Heimevernet, ima više od 40.000 rezervista, dok aktivni sastav oružanih snaga broji oko 23.000 vojnika.

Rezervisti dolaze iz različitih civilnih zanimanja i učestvuju u obaveznim godišnjim vojnim vežbama. Jedna od najvećih održana je u septembru u Oslu, uz učešće 5.000 pripadnika.

Norveška takođe raspolaže sa 19.000 skloništa koja mogu da prime više od polovine od ukupno 5,5 miliona stanovnika, navodi Bild.

Finska priprema stanovništvo za ratne i vanredne situacije

U Finskoj oko 45.000 rezervista svake godine prolazi taktičku obuku, koja obuhvata borbu u urbanim sredinama, upravljanje dronovima i pružanje medicinske pomoći na terenu.

Dobrovoljni programi odbrane omogućavaju i običnim građanima da nauče kako da se zaštite i reaguju u kriznim situacijama.

U jednoj od nedavnih vežbi učestvovalo je više od 2.000 ljudi, koji su uvežbavali postupanje tokom nestanka električne energije, sajber napada i raketnih pretnji.

Finska ima približno 50.500 skloništa, čiji je ukupni kapacitet oko 4,8 miliona ljudi.

U mirnodopskim uslovima ovi prostori koriste se kao podzemni sportski objekti ili garaže, ali ih nadležni mogu u potpunosti pretvoriti u funkcionalna skloništa u roku od 72 sata.

Poljska obučava civile, vojna priprema i u školama

Poljska proširuje učešće građana u sistemu odbrane kroz program "wGotowości" ("U pripravnosti"), koji nudi dobrovoljne vikend-obuke iz osnovnih vojnih veština i postupaka evakuacije u vanrednim situacijama, prenosi Bild.

Tokom prvih nekoliko nedelja od pokretanja programa prijavilo se više od 18.000 ljudi.

Istovremeno, poljska vojska organizuje program "Trenuj z wojskiem" ("Treniraj sa vojskom"), u okviru kojeg civili uče osnovno rukovanje oružjem i upotrebu školskih granata.

Interesovanje je toliko veliko da su pojedini gradovi morali da uvedu liste čekanja za učešće u obuci.

Obrazovanje iz oblasti odbrane uključeno je i u poljske škole. Učenici uče osnove prve pomoći i tehnike preživljavanja, dok četrnaestogodišnjaci prolaze i praktičnu obuku u gađanju.

Poljska je ranije pojednostavila i vojne procedure za identifikovanje i obaranje stranih objekata koji ulaze u njen vazdušni prostor.

Nova pravila omogućavaju poljskim snagama da reaguju na osnovu radarskih podataka, sistema za nadzor i informacija dobijenih od Ukrajine, bez prethodne obaveze da vizuelno potvrde cilj.