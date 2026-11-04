Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp danas se prvi put pojavio pred kamerama nakon teškog poraza republikanaca na jučerašnjim međuizborima, na kojima su demokrate osvojile kontrolu nad oba doma Kongresa. Međutim, umesto o izbornim rezultatima, Tramp je odlučio da govori o obnovi Bele kuće i građevinskim projektima u Vašingtonu.

Tramp se obratio okupljenima na gradilištu nove svečane dvorane Bele kuće, jednom od projekata kojima posvećuje posebnu pažnju tokom svog drugog predsedničkog mandata.

"Odrastao sam na gradilištima", rekao je Tramp, a zatim počeo da objašnjava koji se materijali koriste za izgradnju greda, zidova i plafona nove dvorane.

BBC: Tramp pokušava da skrene pažnju sa poraza

Kako piše dopisnik BBC-ja iz Vašingtona Danijel Buš, izbor gradilišta za prvo javno obraćanje nakon izbornog poraza možda deluje neobično, ali se uklapa u Trampov dugogodišnji način komunikacije.

Tramp je i ranije pokušavao da skrene pažnju medija sa negativnih vesti i kontroverzi tako što bi u prvi plan stavljao druge teme.

Prema proceni BBC-ja, Tramp očigledno želi da što pre ostavi izborni poraz iza sebe. Međutim, teško je očekivati da će razgovor o novoj dvorani Bele kuće zaseniti velike pobede demokrata u Senatu i Predstavničkom domu.

Birače brinu cene i rat, Tramp govori o obnovi Vašingtona

BBC podseća da je Tramp i u ponedeljak govorio kod obnovljenog bazena ispred Linkolnovog memorijala, još jednog projekta kojem je posvetio veliku pažnju.

Takvi nastupi pokazuju koliko je Tramp usredsređen na projekte kojima želi da ostavi svoj trag u Vašingtonu, i to u trenutku kada su birači na izborima pokazali da ih znatno više brinu ekonomija, rast troškova života i rat sa Iranom.