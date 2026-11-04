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Morski biolozi godinama su pokušavali da otkriju ko ubija velike bele ajkule uz obalu Južnoafričke Republike. Na njihovim telima pronalazili su iste jezive povrede: rasporene stomake i izvađene jetre. Odgovor je stigao tek kada je dron snimio napad orki. Njihova taktika pokazala se toliko efikasnom da su velike bele ajkule počele da napuštaju svoja tradicionalna staništa.

U maju 2017. godine, more je na obalu ribarskog mesta Gansbaj, nedaleko od Kejptauna u Južnoafričkoj Republici, izbacilo telo velike bele ajkule teške 1.100 kilograma. Na njenom stomaku nalazila se ogromna rana, a jetra, koja je težila oko 90 kilograma, potpuno je nedostajala.

Morska biološkinja Alison Tauner, koja je vodila obdukciju, nije mogla da veruje onome što vidi.

"Šta je, dođavola, ovo uradilo?", prisetila se kasnije.

Tokom narednih meseci pronađeno je još pet mrtvih velikih belih ajkula. Sve su imale gotovo identične povrede: tela su im bila rasporena, a jetre izvađene.

Tauner je do tada pregledala stotine velikih belih ajkula, ali nikada nije videla da se takvi slučajevi ponavljaju jedan za drugim.

Ubrzo je posumnjala na dva neobična predatora, mužjake orki poznate pod imenima Port i Starbord. Njihova leđna peraja karakteristično su savijena, jedno ulevo, a drugo udesno, po čemu su i dobili imena.

Prvi put su primećeni uz obalu Kejptauna 2015. godine. Međutim, naučnicima je bilo potrebno još pet godina da pronađu pouzdaniji dokaz njihove povezanosti sa napadima.

Dron snimio napad koji je razrešio misteriju

Dana 16. maja 2022. godine, amaterski pilot drona snimio je tri orke kako napadaju veliku belu ajkulu dugu oko tri metra, nedaleko od Mosel Beja, približno 400 kilometara istočno od Kejptauna.

Na snimku se vidi kako jedna orka njuškom gura ajkulu prema površini, a zatim je okreće na bok. Ugrizom u predelu grudnih peraja izaziva krvarenje, nakon čega nestaje pod vodom noseći plen u ustima.

Druga orka u jednom trenutku hvata ajkulu za rep.

Za naučnike je to bio ključni dokaz. Godinama su prikupljali tragove, pregledali tela i pokušavali da povežu pojedinačne događaje. Snimak je konačno pokazao kako se napad odvija.

Istraživači su u međuvremenu zabeležili slične napade u Kalifornijskom zalivu i uz obalu Australije.

Pokazalo se da orke nisu samo dovoljno snažne da savladaju veliku belu ajkulu, već i da koriste izuzetno preciznu taktiku.

Orke su jedini poznati prirodni predatori velikih belih ajkula. Posebno su zainteresovane za njihovu jetru, jedan od najbogatijih izvora energije u telu.

Foto: Youtube/ABC7

Kod odrasle velike bele ajkule jetra može da čini do 28 odsto ukupne telesne mase, a veliki deo njene zapremine čine masti bogate energijom.

Njihov način lova zasniva se na saradnji. Orke mogu da udaraju ajkulu, guraju je prema površini i okreću na leđa.

Takav položaj izaziva stanje poznato kao tonička nepokretnost, odnosno privremenu paralizu tokom koje ajkula postaje gotovo potpuno nepokretna.

Biolog Erik Iguera, koji proučava orke u Kalifornijskom zalivu, pregledao je snimke napada koje je dronom zabeležio 2020. godine.

Tek naknadno je shvatio da je plen bila mlada velika bela ajkula.

Na snimku se vidi kako pet orki zajednički okreće ajkulu na leđa, odvlači je pod vodu, a zatim izranja sa njenom jetrom.

Prema Iguerinom tumačenju, orke nisu pokazivale interesovanje za ostatak tela.

Istraživači smatraju da se ovakva tehnika lova prenosi unutar porodičnih grupa. Orke žive u društvenim zajednicama, komuniciraju karakterističnim zvucima i zajedno love.

Velike bele ajkule, za razliku od njih, uglavnom su samotnjaci.

Velike bele ajkule napuštaju svoja staništa

Napadi orki menjaju ponašanje velikih belih ajkula. Kada se orke pojave, ajkule napuštaju područja na kojima su se do tada redovno hranile.

U zalivu Fols Bej, nedaleko od Kejptauna, stabilna populacija velikih belih ajkula postojala je do 2015. godine, ali je do sredine 2018. gotovo potpuno nestala.

Naučnici smatraju da su napadi orki verovatno doprineli njihovom odlasku.

Sličan obrazac zabeležen je i uz obalu Kalifornije.

Istraživanje iz 2019. godine, zasnovano na podacima elektronskih uređaja za praćenje, pokazalo je da su velike bele ajkule napuštale područje oko ostrva Sautist Faralon gotovo odmah nakon dolaska orki.

Vraćale su se tek naredne sezone.

Njihov odlazak utiče i na druge vrste.

U Kaliforniji je zabeleženo manje napada velikih belih ajkula na morske slonove, koji predstavljaju njihov uobičajeni plen.

U Južnoafričkoj Republici povećao se broj foka i sedmoškržnih ajkula, dok su bronzane ajkule počele da zauzimaju područja u kojima su ranije lovile velike bele ajkule.

Međutim, orke nisu jedina pretnja.

Populaciju velikih belih ajkula u Južnoafričkoj Republici već decenijama ugrožavaju krivolov, trgovina vilicama i perajima, zagađenje i smanjenje dostupnih izvora hrane.

Mnoge ajkule stradaju i kao slučajan ulov tokom ribolova ili u zaštitnim mrežama postavljenim uz obalu.

Biološkinja Sara Andreoti sa Univerziteta Stelenboš upozorava da se populacija zbog svih ovih pritisaka ne uspeva oporaviti.