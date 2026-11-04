Trenutak napada na 23-godišnju devojku u kafiću u Kolumbiji, koji je zabeležila nadzorna kamera.

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Ubistvo 23-godišnje Paule Karlej Koka Mursije, koju je 63-godišnji muškarac smrtno izbo nožem na radnom mestu, izazvalo je šok i bes u Kolumbiji. Prema izjavama svedoka, muškarac ju je ubio jer je odbila da bude u ljubavnoj vezi sa njim, uprkos njegovom upornom udvaranju.

Zločin se dogodio u nedelju, 1. novembra, oko 12.40 časova, u jednom kafiću u opštini Pinčote, u kolumbijskoj oblasti Santander, na drugom kilometru puta koji povezuje gradove San Hil i Sokoro.

Prema rečima svedoka, 63-godišnjak je već duže vreme pokušavao da ubedi devojku da započnu vezu. Međutim, ona je više puta odbila njegovo udvaranje jer nije želela nikakav odnos sa njim, a već je bila u vezi sa drugim muškarcem.

Na snimku koji kruži internetom vidi se trenutak kada 63-godišnjak nekoliko minuta razgovara sa devojkom koja leži u visećoj mreži, a zatim iznenada vadi nož i ubada je u stomak.

Devojka je prestravljeno skočila i počela da skida pantalone koje su već bile natopljene krvlju, a nekoliko sekundi kasnije izgubila je svest i pala.

Istovremeno, muškarac koji se nalazio u prostoriji uspeo je da uhvati napadača.

Upozorenje! Uznemirujući snimak:

"Ako ne može da bude moja, neće biti ničija"

Neposredno pre smrtonosnog napada, osumnjičeni je navodno izgovorio rečenicu koja, prema svedočenjima, otkriva motiv zločina.

"Ako ne može da bude moja, neće biti ničija", navodno je rekao 63-godišnjak pre nego što je oštrim predmetom napao devojku dok je radila u kafiću.

Mlada žena zadobila je teške povrede i hitno je prevezena u kliniku u gradu San Hil, gde su lekari pokušali da joj spasu život.

Međutim, povrede su bile smrtonosne i Paula je ubrzo preminula, ostavljajući porodicu i sve koji su je poznavali u dubokoj tuzi.

Nakon napada, 63-godišnjak je pokušao da pobegne, ali su policajci uspeli da ga pronađu, savladaju i uhapse.

Devojka (23) sanjala da postane policajka

Paula Karlej Koka Mursija bila je mlada žena sa profesionalnim ambicijama i planovima za budućnost.

Završila je studije iz oblasti policijskih istraga i stekla odgovarajuću stručnu diplomu, a želela je da postane pripadnica Nacionalne policije Kolumbije.

Rad u policiji bio je jedan od njenih najvećih životnih ciljeva, za koji je već počela da se priprema.

Međutim, njen život nasilno je prekinut sa samo 23 godine, dok se nalazila na svom radnom mestu.

Bes u Santanderu, građani zahtevaju pravdu

Ubistvo mlade žene izazvalo je burne reakcije u oblasti Santander, gde porodica, prijatelji i stanovnici zahtevaju da odgovorni budu kažnjeni.

U središtu slučaja nalazi se odbijanje 23-godišnjakinje da uzvrati ljubavno interesovanje osumnjičenog, što je, prema svedočenjima, direktno povezano sa napadom.

Paula je odlučila da ne započne vezu koju nije želela. Ta lična odluka, prema dosadašnjim informacijama, navodno je izazvala smrtonosnu reakciju 63-godišnjaka.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje nasilja nad ženama u Kolumbiji, kao i opasnosti sa kojima se žene suočavaju kada odbijanje nečijeg udvaranja postane povod za pretnje i napade.