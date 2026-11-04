Planeta
BIVŠI MUŽ JE IZ LJUBOMORE NAMAMIO U SMRT PREKO LAŽNE TAKSI VOŽNJE! Žena (34) pronađena mrtva na pustari, traktorista kopao raku za njeno telo
- U Dagestanu je pronađeno telo 34-godišnje Dinare Alhasove, a za ubistvo su osumnjičeni bivši suprug Akif Gasanov i njegov poznanik Baga.
- Prema istrazi, bivši muž ju je namamio preko lažne taksi porudžbine, a potom su je napali i ubili nožem.
- Osumnjičeni su navodno pokušali da prikriju tragove tako što su telo odneli na pustaru, a telefon bacili u Kiziljurtu.
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