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Jedna osoba je poginula, a dve su povređene kada se danas helikopter srušio u zaliv Biskejn kod Majamija, saopštili su zvaničnici.

Helikopter je pao nešto pre podneva u blizini državnog parka Bil Begs, kod ostrva Ki Biskejn, saopštila je kancelarija šerifa okruga Majami-Dejd, prenosi AP.

Obalska straža Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da je jedna od tri osobe koje su se nalazile u helikopteru poginula, dok su preostale dve prevezene u traumatološki centar.

Prema preliminarnim informacijama, helikopter tipa "Robinzon R44 II" učestvovao je u letu tokom kojeg je fotografisano područje, saopštio je Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB).

Na mesto nesreće, pored Obalske straže, izašli su i vatrogasci iz nekoliko lokalnih službi.

Na televizijskim snimcima vidi se helikopter prevrnut naopako i potopljen u vodi, sa dva žuta plovka pričvršćena za donji deo stajnog trapa.

Ti plovci služe za održavanje helikoptera na površini u slučaju prinudnog sletanja na vodu.

Zvaničnici za sada nisu saopštili identitet osoba koje su se nalazile u helikopteru.