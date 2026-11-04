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Krista Pajk je pre neuspelog pokušaja izvršenja smrtne kazne bila dijagnostikovana retka forma raka krvi, a nadležni su ipak nastavili sa izvršenjem kazne uprkos upozorenjima njenih advokata da bi to zdravstveno stanje moglo da izazove komplikacije prilikom davanja smrtonosne injekcije.

Pajk (50) primila je smrtonosnu dozu pentobarbitala nakon nekoliko decenija provedenih u zatvoru za osuđenike na smrt u Tenesiju, ali je preživela, što je navelo guvernera Bila Lija da obustavi sva planirana pogubljenja. Hitno je prevezena u bolnicu, gde se verovalo da je nastupila moždana smrt, sve dok nije počela da govori. Iz bolnice je otpuštena i vraćena u zatvor 9. oktobra.

Sada su ponovo isplivali dokumenti iz sudskog podneska iz januara, u kojima su njeni advokati upozorili da je broj trombocita kod Pajk bio značajno povišen, najverovatnije zbog retkog oblika raka krvi poznatog kao "mijeloproliferativni poremećaj".

Pravni tim Kriste Pajk tvrdio je da bi primena injekcije "vrlo verovatno dovela do nepotrebnog i dodatnog bola i patnje, užasa i poniženja". Mijeloproliferativna neoplazija (MPN) predstavlja poremećaj kod kojeg organizam proizvodi preveliku količinu crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca ili trombocita.

Kod Pajk je dijagnostikovana trombocitoza povezana sa MPN, što znači da ima povišen broj trombocita u krvi. Njeni advokati naveli su da ovo zdravstveno stanje povećava rizik od plućnog edema, odnosno nakupljanja tečnosti u plućima.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Pajk je ranije zatražila da umesto smrtonosne injekcije bude pogubljena streljačkim vodom sastavljenim isključivo od žena, strahujući od mogućih komplikacija.

Međutim, zvaničnici Tenesija nisu odobrili njen zahtev jer takav način izvršenja smrtne kazne nije zakonski dozvoljen u toj saveznoj državi. Njeni advokati su takođe istakli da je ranije imala problema prilikom vađenja krvi i uvođenja igala u venu.

10 dana provela u bolnici

Pajk je nakon neuspelog pogubljenja provela deset dana u bolnici. Obe ruke bile su joj otečene, opečene i prekrivene plikovima usled dejstva leka. Njeni advokati rekli su da veruju kako su neispravne intravenske linije dovele do toga da pentobarbital dospe u tkivo njenih ruku, umesto da direktno uđe u krvotok.

Pajk je, kako se navodi, tokom izvršenja smrtne kazne izjavila: "Imam osećaj kao da će mi ruka svakog trenutka pući", a u jednom trenutku je upitala: "Da li to tako treba da se događa?".

Iz bolnice je otpuštena pre skoro mesec dana i vraćena u ženski zatvor u kojem izdržava kaznu. Njen pravni tim podneo je hitan zahtev sudu, tvrdeći da uslovi u kojima je držana predstavljaju kršenje prethodnog sporazuma sa državom.

Pajk je rekla da je, pošto je bila jedina žena osuđena na smrt, bila primorana da provodi 28 godina u samici, što je "ozbiljan uticaj" na njeno emocionalno i fizičko zdravlje.

Njeni advokati su 2022. godine podneli tužbu u njeno ime i postigli sporazum o poravnanju u vezi sa uslovima njenog zatvaranja.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Zastrašujući uslovi u zatvoru

Međutim, Pajk sada tvrdi da je, od povratka u Rehabilitacioni centar Debra K. Džonson, ponovo u izolaciji i da "nema značajan ljudski kontakt osim ograničenog osoblja i medicinskog osoblja".

Opisala je jezive uslove, uključujući "tuš zaražen bubašvabama" koji je izlaže "visokom riziku od infekcije i daljih povreda", navodi se u zahtevu.

Pajk je takođe tvrdila da se ne može vratiti u svoj prethodni zatvorski blok zbog zatvorenika sa "značajnom istorijom napada i disciplinskih problema".

- Telo me boli. Ruke me bole. Grlo me boli. Još uvek se borim da govorim. I bol nije samo fizički. Postoji bol u mom umu i u mojoj duši. Nisam razmišljala o životu posle te noći i duboko sam povređena nesposobnošću koja je toliko ljudi dovela u ovu užasnu poziciju. Nastavljam da razmišljam o porodici moje žrtve i strašnom bolu i gubitku koji su pretrpeli. Oporavljam se i znam da postajem jača. Ali isceljenje nije isto što i biti dobro.

Pajk je iza rešetaka od 1995. godine zbog prebijanja i ubistva nožem svoje drugarice iz razreda, Kolin Slemer. Imala je 18 godina kada su ona i njen tadašnji dečko, Tadaril Šip, pretukli i ubili 19-godišnu Kolin u kampu za obuku za posao.